Catalunya supera els 3.800 morts, però les UCI ja estan per sota del 80%

Catalunya ha superat les 3.800 morts oficials per la Covid-19, la meitat de les 7.600 previstes en el millor dels escenaris que va preveure el passat 24 de març un document intern de la Generalitat, però les UCI dels hospitals catalans milloren i avui estan per sota del 80% d'ocupació.

Un informe del departament de Salut filtrat el passat 24 de març preveia dos escenaris de l'epidèmia a Catalunya, el més optimista situava el pic el 24 d'abril amb 70.000 infectats i 7.600 morts, i el més pessimista anunciava aquesta punta el 28 d'abril amb 121.000 malalts i uns 13.000 morts.

La tendència a la millora, malgrat que Vergés ha assegurat que als hospitals es continua "amb estrès màxim", podria suposar una reducció d'aquestes xifres previstes, tot i que les autoritats sanitàries temen un rebrot i anuncien encara molts dies amb desenes de víctimes i moltes setmanes amb pacients en les unitats de cures intensives (UCI), encara que les altes hospitalàries ja superen les 17.000.

Els malalts de la Covid-19 ocupen avui 1.316 llits en les diferents UCI dels hospitals catalans, menys del 80% de les disponibles, i és la primera vegada des de fa molts dies que s'ha baixat del 80%, ha ressaltat la consellera de Salut, Alba Vergés.

Aquesta dada positiva, si no hi ha rebrots, indica que, de moment, no serà necessari utilitzar els dos hospitals de campanya de Fira Salut i de l'INEFC, a Barcelona, i s'ha descartat, també de moment, el de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

Aquesta millora de les xifres també ha permès que es comencin a reprogramar cites i cirurgies en els centres sanitaris, mentre que Salut repartirà entre ambulatoris de tot Catalunya un total de 90 ecògrafs per fer ecografies pulmonars i detectar de forma precoç les pneumònies que causa la Covid-19.

Desconfinament

Quan ja es comença a parlar dels plans de desconfinament, que la Generalitat preveu presentar la setmana que ve, el cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital Can Ruti, Bonaventura Clotet, ha demanat allargar el confinament fins al 10 de maig i ha dit que creu que en un any hi haurà un bon prototip de vacuna i que probablement en un futur hi haurà un carnet que acrediti haver passat el virus.

També l'epidemiòleg del Clínic Antoni Trilla ha assegurat que la conscienciació ciutadana és el factor més important per aixecar les mesures de confinament d'una forma organitzada, després de reconèixer que "anem en la bona direcció" i confiar que "començarà a afluixar el nombre de infectats".

Un mes de patiment als geriàtrics

La presidenta de la patronal de residències Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual, ha afirmat que en els geriàtrics porten "un mes de patiment" i que la situació segueix sent "extremadament greu".

Segons ella, a Catalunya hi ha 3.920 persones diagnosticades de la Covid-19 a les residències de gent gran, on han mort, segons les últimes xifres oficials, més de 1.900 interns, més de la meitat de les defuncions totals per aquesta malaltia.

Precisament avui, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha començat a distribuir entre les residències 829.610 nous elements de protecció, entre mascaretes, guants, ulleres i bates, que ha comprat en la seva majoria a la Xina per cinc milions d'euros.

Fàrmacs i assajos clínics

Mentre sembla remetre a poc a poc l'epidèmia, avança la investigació sobre aquest coronavirus i el consorci IrsiCaixa-Barcelona Supercomputing Center-IRTA, recolzat per la farmacèutica Grífols, ha anunciat avui que publicarà en temps real i en obert els resultats de fàrmacs ja existents contra el coronavirus perquè estiguin a l'abast de tots els metges sense esperar que es publiquin en revistes científiques.

També ha anunciat que en les primeres proves preliminars en laboratori sembla que tenen alguna eficàcia contra la SARS-CoV-2 la hidroxicloroquina, un medicament contra la malària i per a certes malalties reumatològiques, i el remdesivir, un antiviral utilitzat en diversos assaigs en pacients amb la Covid-19, tot i que caldrà confirmar-ho amb nous assajos que ja s'estan duent a terme.

També l'Institut Català d'Oncologia (ICO) ha posat en marxa tres assajos clínics per combatre la Covid-19 tant en pacients hemato-oncològics, que estan inclosos dins dels grups de risc, com en els professionals que els atenen.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha autoritzat que es faci servir per a investigació clínica el respirador Q-Vent, un equip portàtil de 22 quilograms que busca "suplir la manca de respiradors convencionals automàtics".

Voluntaris de Protecció Civil han continuat repartint avui dimecres a Catalunya unes 120.000 mascaretes, 20.000 més que ahir, en ampliar el nombre d'estacions on les han distribuït als treballadors que utilitzen el transport públic.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus