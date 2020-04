Colau, sobre el confinament: "No espereu més. Allibereu els nostres nens"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al Govern central "com a alcaldessa i com a mare de dos nens de 9 i 3 anys que fa un mes que no surten" que els permeti "sortir a fer un volt a prop de casa "durant el confinament per la pandèmia del coronavirus.

"No espereu més: Allibereu els nostres nens!" ha escrit Ada Colau al seu perfil de Facebook com a colofó d'un post en el qual explica la seva experiència personal, insisteix a reclamar que es tingui en compte a les nenes i els nens en aquest confinament i sosté que "la situació és insostenible i cal parlar alt i clar ".

"Portem més d'un mes amb dos nens petits a casa sense sortir ni un sol dia, el que no entenen: mare, si jo no tinc el virus, no puc fer cap mal, per què no puc sortir? Jo no en tinc cap culpa!", explica Ada Colau.

"Setmana rere setmana, es barallen cada dia més entre ells, tenen atacs de tristesa, de ràbia... és gairebé impossible mantenir un horari, ni un ordre, ni fer deures ni res de res. El petit de 3 anys, que ja estava deixant el bolquer, ha tornat enrere i ja no demana mai anar al lavabo. Em nego a pensar que és culpa nostra. Fem el que podem, com tothom. Els estimo molt, que és el més important. Però aquests nens necessiten sortir", afegeix.

Colau considera també que "si poden sortir a passejar adults amb un gos, i ara algunes activitats econòmiques no essencials es reactiven, per què els nostres nens i nenes han de seguir esperant? Ja sabem que poden contagiar sense tenir cap símptoma: igual que molts adults".

L'alcaldessa assegura que es buscarà "la manera de fer-ho bé i d'acord amb el consell dels experts sanitaris" i destaca que "durant aquestes setmanes tant les criatures com els seus familiars hem demostrat que som responsables i que no som idiotes: hem seguit totes les recomanacions i instruccions que s'han donat".

Ada Colau sosté que els nens "poden sortir a fer un volt a prop de casa, mantenint les mateixes distàncies que mantenim els adults quan anem a comprar".

"A mi, i a molts pares i mares, el que més ens preocupa és la salut psicològica i emocional dels nostres nens i nenes. Estem cansades que ens diguin que som soldats i això és una guerra, en lloc de parlar de com tenir cura de la vida i cuidar-nos entre nosaltres", afegeix Colau.

L'alcaldessa reconeix que li agradaria que d'aquesta terrible crisi sorgís un nou món "més feminista, que posi les persones al centre i eduqui en l'amor i la corresponsabilitat, en lloc de l'individualisme, la por i la guerra".