La licitació d'obra pública a Catalunya disminueix un 40% el primer trimestre

La licitació d'obra pública a Catalunya durant el primer trimestre s'ha reduït un 40% respecte al mateix període de l'any passat, fins als 272 MEUR. Des del 2014, la mitjana licitada per trimestre ha estat de 385 MEUR, molt per sota dels 940 MEUR de la mitjana històrica, segons indica l'informe publicat aquest dimecres per la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya (COCC) .

L'organisme recorda que la crisi del coronavirus ha tingut una forta afectació en el sector de la construcció i celebra que les administracions públiques hagin suspès l'execució de les obres que no siguin d'emergència. No obstant això, també ha lamentat que les xifres de licitació "ja se situaven molt per sota de les necessitats de l'economia i dels ciutadans".

Tal com mostra el document publicat aquest dimecres, les administracions locals són les que es mantenen més actives, ja que agrupen un 62% de tota la licitació al territori (170 MEUR). No obstant això, la inversió en obra pública aquest primer trimestre ha sigut un 24% inferior respecte al mateix període de l'any anterior.

Pel que fa a la Generalitat, la licitació ha disminuït un 25%, amb un import total de 78 MEUR (representa un 29% de l'import licitat). Per altra banda, l'Administració General de l'Estat (AGE) ha invertit 24 MEUR en obra pública a Catalunya entre gener i març, un 80% menys respecte a l'any anterior.



Més protecció a la construcció

La Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya ha aprofitat l'ocasió per celebrar l'aturada de les obres que no siguin d'emergència o estratègiques i així "garantir la seguretat i salut dels treballadors". Malgrat tot, recorda que "cal crear les condicions necessàries per preservar les empreses contractistes durant el període que duri la suspensió" i "posar-les en condicions de reprendre l'activitat amb decisió i continuïtat".

És per això que l'organisme demana una tramitació "àgil i eficient" dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causa de força major i l'aplicació de mesures que provoquin "inseguretat jurídica que es concretin en la imposició de sancions". Per la cambra, els pròxims mesos seran "molt delicats" a l'hora de determinar la continuïtat de les empreses.

A més, la COCC sol·licita una moratòria en el pagament dels impostos durant un termini de sis mesos, la tramitació i pagament de les indemnitzacions derivades de la suspensió dels contractes d'obra i avançar la licitació de tots els projectes i obres previstos a l'any amb l'objectiu de "garantir la continuïtat de l'activitat i donar estabilitat a les empreses".