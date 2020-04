El curs escolar acabarà al juny però hi haurà "activitats de reforç" a l'estiu

El govern espanyol i les Comunitats Autònomes han acordat aquest dimecres que el curs escolar acabarà al mes de juny, com habitualment, i no s'allargarà més enllà per recuperar les jornades perdudes fruit del tancament de les escoles. A canvi, el govern espanyol ha plantejat als consellers que les seves administracions organitzin o donin suport a la realització d'activitats de reforçament durant el període estival, això és a partir de juliol.

Segons ha transmès el govern espanyol, seria un reforçament "en formes diverses i combinat amb activitats lúdiques" que poden estar promogudes per altres administracions o organitzacions, i que poden comptar amb voluntaris, però sempre en contacte amb els centres educatius i els docents.

L'executiu espanyol clarificarà aquesta proposta a la roda de premsa que la ministra dEducació, Isabel Celaá, oferirà a La Moncloa a partir de les 18.30h.

El Ministeri busca d'aquesta manera donar resposta a les peticions que li han fet diversos col·lectius, però queda per resoldre quina administració es farà càrrec del cost d'aquests cursos i activitats, i a qui aniran dirigits.