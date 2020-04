Pinten "rata contagiosa" al cotxe d'una metgessa de Barcelona

Una doctora de Barcelona, Silvana Bonino, ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra l'aparició d'una pintada en el seu cotxe que deia "rata contagiosa" quan es dirigia a un part. La policia catalana investiga ara l'autor o autors de l'agressió al vehicle i a la seva propietària. Els fets podrien ser tractats, fins i tot, d'un delicte d'odi.



Bonino, que porta molts anys d'experiència, s'ha trobat amb la desagradable pintada quan ha baixat al garatge comunitari de la urbanització on viu per agafar el cotxe i anar a treballar.





Una médica ginecóloga de Barcelona se ha encontrado este mensaje pintado en su coche cuando ha bajado al garaje comunitario de su urbanización para ir a trabajar a su hospital... Desde #EFEsalud denunciamos esta indignidad humana y apoyamos a tod@s l@s profesionales sanitari@s pic.twitter.com/EnFVe2ZoyR — EFEsalud (@efesalud) April 14, 2020

Metge a Ciudad Real

Empleada d'un supermercat

No és la primera sanitària que s'ha trobat amb rebuig dels seus propis veïns. El Consell General d'Infermeria ha condemnat la "repugnant" hostilitat d'alguns veïns "ignorants" contra treballadors sanitaris als que "fustiguen" amb cartells amenaçadors perquè abandonin els seus habitatges mentre duri l'epidèmia per COVID-19 L'organització col·legial ha denunciat aquest dimarts en un comunicatque lluiten contra la pandèmia, així com a treballadors d'altres sectors, com a empleats de supermercats o membres de les Forces i Cossos de Seguretat.Casos com el de Jesús, un metge de Tenerife resident en Alcàsser de San Juan (Ciutat Real) que fa tres dies, en tornar a casa després d'una guàrdia, es va trobar amb un cartell anònim en quèi a buscar un altre allotjament davant el risc que contagiés a nens i grans.El cas es va fer viral després que la seva mare ho expliqués al seu perfil de Facebook i, a partir d'aquest moment, ha rebut un gran suport social, amb l'oferiment de nous allotjaments, menjar o suport emocional."Em vaig sentir trist en llegir el cartell, després d'estar un mes partint-me el llom a l'hospital", reconeix en declaracions a Efe, però també valora el suport rebut i el comportament "genial i exemplar" de la majoria de la ciutadania.Una altra de les persones assetjades ha estat l'empleada d'un supermercat de Cartagena (Múrcia) que va rebre un anònim amb el següent text:mentre dura això, ja que hem vist que treballes en un supermercat i aquí vivim moltes persones. No volem més risc ".El Consell General d'Infermeria ha anunciat que posarà els seus serveis jurídics al servei dels professionals de sector que siguin víctimes d'assetjament per tal que "el pes de la llei caigui sobre els que fustiguen els professionals que estan lluitant sense descans per combatre l'emergència de salut pública ", ha afirmat el seu president, Florentino Pérez Raya.L'organització col·legial reitera, a més, que els professionals de la infermeria són "plenament conscients" i compleixen amb totes les mesures de desinfecció i seguretat, tant al centre sanitari, com a la via pública o en el seu lloc de residència.