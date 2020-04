Arlet, la nena de 7 anys que vol combatre el coronavirus pintant pinces d'estendre la roba

Una nena de 7 anys, Arlet, somia que pintant i venent pinces d'estendre la roba es pot ajudar a investigar el coronavirus perquè no morin més persones per aquesta pandèmia.



"Papa, podem pintar pinces, fer una botiga, vendre-les a un euro i tots els diners que obtinguem donar-los als hospitals per ajudar", explica el seu pare, Jordi Hernández, que li va dir la nena fa tot just una setmana.



El pare sap que la idea és tan "magnífica" com "inviable" però s'ha proposat fer realitat el somni d'ajudar la seva filla, amb el projecte "Pinta la pinça", que ja té més de 20.000 seguidors a Instagram i busca mecenes.



"Aquest projecte és molt important per recollir diners perquè es pugui investigar i sobretot que ja no morin més persones. Moriran, però no en moriran tantes" sosté, amb vehemència Arlet, que en pocs dies ha perdut un avi i una àvia, quan se li pregunta.





"Trobo molt important que aquest virus acabi i puguem anar a l'escola, sortir al carrer i que totes les festes d'aniversari que haguem de fer les puguem fer, puguem anar al parc amb els amics, moltes coses", diu l'Arlet.També reconeix que a ella el que més li agrada del projecte 'Pinta la pinça' és que "els nens, avis, oncles, besavis, etc. pintin pinces i enviïn fotos, comentaris" a Instagram.Perquè, com explica en Jordi, "l'objectiu de pintar la pinça és doble" i el primer d'ells és "entretenir famílies, petits i grans perquè facin coses aquests dies de confinament" ja que "de vegades se'ns acaben les idees"."El segon és aconseguir el màxim nombre de seguidors possible en el compte d'Instagram perquè la voluntat és que per cada seguidor que hi hagi es doni un euro per a la investigació sobre el coronavirus", afegeix.El pare de l'Arlet destaca que "ara mateix, el projecte de pinta la pinça es troba en el punt que tenim més de 20.000 seguidors, molt d'amor per part de la gent, molts missatges bonics, molta col·laboració de qualsevol lloc d'Espanya"."Estem en el punt de trobar aquesta persona, institució o empresa que cregui en el projecte, que el trobi bonic i que tingui la capacitat econòmica de posar aquesta quantitat de diners per ajudar en la investigació contra la Covid-19", explica Jordi Hernández.I subratlla: "Nosaltres no volem res, ni un euro. L'única cosa que volem és que a través d'un projecte bonic s'acabi ajudant en la investigació contra la Covid-19".Per això, tot el que s'arribi a recaptar a través d'aquest compte a Instagram de 'Pinta la pinça' "anirà a la fundació que lideren el doctor Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà i que, a través del programa "Jo em corono" estan dedicant un esforç tant humà com econòmic per investigar la Covid-19 i trobar solucions el més aviat possible", explica Hernandez.