Experts avisen que allargar el confinament pot provocar angoixa, desmoralització o frustració i creuen que la salut mental també ha de ser una variable a tenir en compte per relaxar les restriccions. José Ramón Ubieto, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, alerta que tothom està patint les conseqüències del confinament, i això afecta la salut mental.

"És natural viure amb frustració l'augment del temps de confinament, rebem els missatges que encara no ho estem aconseguint i que encara no tornarem a la normalitat", apunta Mireia Cabera, també professora col·laboradora.

Segons Ubieto, cal tenir en compte tres variables per decidir què passa amb el confinament. "El criteri epidemiològic únic i exclusiu no serveix, i l'econòmic tampoc, perquè l'economia necessita les persones, i les necessita amb salut", ha assenyalat. A més, afegeix que també seria un error que ara es deixessin de banda tots els aspectes relacionats amb el benestar mental, "especialment per a les famílies que viuen el confinament de manera precària".

En aquest sentit, ha recordat que hi ha persones vivint amb algú altre en una sola habitació, molta gent patint perquè no pot veure familiars vulnerables dependents o malalts, i, a més, hi ha persones que necessiten sortir perquè la tensió dintre de la família i els conflictes que es van aguditzant en el dia a dia són un problema cada vegada més gran. En aquest punt s'ha referit a situacions com la violència masclista.

Ubieto ha opinat que s'acabarà imposant l'opció d'anar relaxant gradualment el confinament, i així evitar una obertura abans d'hora. En aquesta línia, Cabero ha afegit que "començar ara un desconfinament per tornar-lo a activar augmentaria la impotència, la desesperança i fins i tot el descontentament cap a les institucions que han impulsat el desconfinament parcial".

Una revisió d'estudis publicada a 'The Lancet' remarca que cada anunci d'augment del temps de quarantena provoca frustració o desmoralització, però no posar cap límit al calendari té efectes encara més perjudicials.