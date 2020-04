Investiguen una residència de gent gran on han mort més de 40 avis

La Fiscalia investiga una residència de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) on en les últimes setmanes han mort una quarantena d'avis, coincidint amb la pandèmia de coronavirus, segons ha informat el ministeri públic.

El centre, Residencial Palau, era un dels geriàtrics que estava sent objecte de seguiment per part del ministeri públic en unes diligències obertes per la via civil, però la Fiscalia ha decidit convertir-les en una investigació penal, davant de possibles indicis de delicte.

Fonts del Departament de Salut han assenyalat a Efe que ja s'han generalitzat les proves de detecció del coronavirus a tots els residents i treballadors del centre, que actualment compta amb 104 persones ingressades, però s'està estudiant dur a terme una nova intervenció al geriàtric davant els problemes observats.

Concretament, en els últims dies s'han fet proves PCR als 91 residents que quedaven per sotmetre al test, dels quals 46 han donat positiu, unes dades que permetran distribuir la gent gran als diferents espais de la residència, de tres plantes, per tal d'impedir contagis.

També als 64 treballadors del centre els han practicat el test, dels quals 17 han donat positiu, a més de posar-se en marxa els protocols de protecció i aïllament establerts per la conselleria, amb el suport del personal sanitari de l'àrea d'atenció primària de Palau-solità i Plegamans, segons la conselleria.

En total, la Fiscalia de Sabadell, que abasta els partits judicials d'aquest municipi i de Cerdanyola de Vallès, està estudiant la gestió de més d'una vintena de residències de gent gran de la zona on s'han constatat morts per coronavirus, en unes diligències que de moment es cenyeixen a la via civil.

Fins ara, es té constància d'unes 150 morts en residències d'ancians que podrien haver estat causades pel coronavirus, tot i que s'investiga si el nombre de morts és major al notificat oficialment.

Arran d'una resolució de la Fiscalia General de l'Estat, el ministeri públic va acordar fa unes setmanes obrir diligències per investigar les residències de Catalunya on s'havien detectat més morts coincidint amb la pandèmia de coronavirus.

Les primeres residències objecte d'investigació van ser la Fundació Privada Consorts Guasch de Capellades (Anoia) i la Santa Oliva d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat). E