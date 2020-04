Sanitat insisteix a les comunitats que només s'han de comptar com a morts els casos confirmats

El ministeri de Sanitat ha emès una nova ordre ministerial que modifica la del 15 de març on diu a les comunitats autònomes que només s'han de comptabilitzar com a morts per coronavirus els casos confirmats via proves PCR o per tests d'anticossos sigui quin sigui el lloc on hagin mort. El document també incorpora més concrecions que fins ara no es demanaven com ara informar sobre els casos confirmats asimptomàtics o el nombre de professionals sanitaris afectats. Els centres amb UCI també hauran d'informar sobre la "pressió a les urgències".

L'ordre arriba dos dies després que la Generalitat implantés un nou sistema per comptar les defuncions, incloent les dades dels morts en residències, centres sociosanitaris i domicilis, elevant la xifra en gairebé el doble de la oficial: 7097.

Aquest dijous la ministra portaveu, Maria Jesús Montero, va acusar la Generalitat de confondre els ciutadans amb el nou recompte i provocar una sensació de "desconfiança".

La instrucció dictada també diu que les comunitats hauran d'informar a Sanitat de les unitats de kits de diagnòstic PCR de les quals disposen i del nombre de proves que han fet cada setmana. En la mateixa informació, hauran d'informar sobre els materials de protecció individual, com ara les mascaretes.

A banda de les dades acumulades, les comunitats han de diferenciar a partir d'ara entre els casos asimptomàtics i els que sí que presentaven símptomes a l'hora de fer les proves. Així mateix, hauran de separar els resultats obtinguts a través de les proves PCR de les realitzades amb tests ràpids d'anticossos.

També especifica que cal que s'incloguin els casos notificats entre el personal sanitari i amplia la informació relacionada amb la contractació de recursos humans, adaptant-la a les ordres que s'han aprovat en les últimes setmanes dirigides a facilitar l'ampliació de les plantilles de professionals.