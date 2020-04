Budó: "S'ha de revisar el model de residència i com cuidem els nostres avis"

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, s'ha mostrat "100% convençuda" que cal canviar el funcionament i l'objectiu de les llars d'avis de Catalunya. "S'ha de revisar el model de residència i com cuidem els nostres avis", ha afirmat aquest dilluns en una entrevista amb Ràdio 4. Budó ha assenyalat que les residències atenen cada vegada més gent gran "amb uns graus de dependència elevat" i, per tant, molt vulnerable. "Aquesta realitat ens ha de fer pensar que cal revisar el model i treballar-lo conjuntament amb una visió sanitària", ha conclòs.

La consellera també s'ha referit al desconfinament de la població pel coronavirus i ha demanat a l'Estat que el descentralitzi. "La desescalada no es pot fer com es va fer el confinament, atacant-ho tot de la mateixa manera", sinó tenint en compte les realitats de cada zona –com la població, ha dit– i quin impacte hi ha tingut el covid-19. Tot i això, ha admès que el govern espanyol té la "decisió final" sobre quan s'acabarà la quarantena i també sobre la proposta perquè els nens puguin sortir al carrer, per la qual cosa ha reclamat que se segueixin les dades epidemiològiques per no posar en risc la salut dels menors. "Si les dades no acompanyen, ens haurem de quedar a casa", ha advertit.