Calçotada rave enmig del confinament

Els Agents Rurals han localitzat una acampada il·legal en una zona boscosa al terme municipal de Gaià, al Bages. Juntament amb els Mossos d'Esquadra, han identificat i denunciat un grup de persones que havien tallat arbres per instal·lar-hi les tendes de campanya i que havien encès foc per fer una calçotada.





