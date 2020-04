Coronavirus: Catalunya s'acosta al pitjor dels escenaris previstos

Dos dies seguits amb més de 200 morts als hospitals -213 el dissabte i 206 diumenge-, que situen ja en 8.300 el total de morts, acosten Catalunya al pitjor dels escenaris que va preveure la Generalitat fa un mes, quan va augurar entre 7.600 i 13.000 morts a finals d'abril.

Un informe del departament de Salut va preveure el 24 de març dos escenaris de desenvolupament de la Covid-19 a Catalunya: el més optimista va situar el bec el 24 d'abril amb 70.000 infectats i 7.600 morts i el més pessimista augurava la punta el 28 d'abril amb 121.000 malalts i uns 13.000 morts.

Malgrat aquestes dramàtiques xifres de morts, dels que fins avui més de 2.200 són persones grans que han mort en geriàtrics, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha destacat que el nombre de pacients que acudeixen a Urgències ha disminuït un 70% i que són poc més d'un miler les persones que estan a les UCI, que estan per sota del 70% d'ocupació.

També ha informat que els hospitals ja estan donant 800 altes diàries de malalts per la Covid-19, encara que els infectats positius ascendeixen a més de 42.600 i els casos sospitosos a gairebé 70.000.

Aquest augment de casos positius podria augmentar perquè Salut té previst fer uns 170.000 test PCR en les pròximes setmanes després que, des de l'inici de l'epidèmia, ja n'ha efectuat més de 122.000.

A la primera jornada de repartiment de mascaretes a les farmàcies, que s'ha iniciat amb un cert embús per una fallada en el sistema informàtic que controla les receptes electròniques, les 3.227 oficines de farmàcia havien repartit fins a les 14 hores unes 175.000 mascaretes, del 1,5 milions de què disposen en aquesta primera remesa, a raó de 450 per cada farmàcia.

Els ciutadans han fet cas a les recomanacions i no s'han originat aglomeracions significatives a les farmàcies en un dia en què la climatologia ha ajudat que no s'originessin cues.

Les farmàcies continuaran el repartiment durant els propers dies i setmanes, quan els arribaran noves remeses fins als 14 milions de mascarete, quirúrgiques i d'un sol ús, comprades per la Generalitat a 0,76 cèntims cadascuna.

Continua l'alta mortalitat en les residències de gent gran de Catalunya, on, segons Vergés, ja han fet 21.500 proves PCR, que ha donat com a resultat més de 7.500 casos positius, a més d'haver altres11.000 casos sospitosos més.

"Creix el nombre de proves, de casos confirmats i possibles, i el control sobre ells", ha dit Vergés, que també ha enumerat els 1.486 residents hospitalitzats fins avui, els 555 que han tornat amb les seves famílies i els 55 que, en les últimes 24 hores, s'han reubicat en una altra residència, hotel o espai social.

Vergés també ha anunciat que ja són vuit els geriàtrics intervinguts per la Generalitat, que ha canviat l'entitat gestora, mentre que més de 200 estan en procés de desinfecció i que la primària gestioni reubicacions, trasllats i cures domiciliàries.

La Generalitat ha començat a desenvolupar actuacions per donar suport emocional a pacients i familiars, tant de centres hospitalaris com de residències, i per garantir la comunicació i contacte amb familiars ha repartit 900 telèfons mòbils en hospitals i un miler en residències, a més de 338 tauletes digitals en sociosanitaris i 140 més a residències i 200 en hospitals i altres centres.

Aquests dispositius, cedits per empreses, han estat repartits per voluntaris en una acció coordinada per la Fundació TIC Salut.

També ha repartit 600 càmeres web que donaran servei a 1.200 professionals de l'atenció primària per facilitar el canvi en el tipus d'atenció que estan prestant.

Entre les notícies positives del dia, a més del total de 21.000 pacients donats d'alta, destaca que la biofarmacèutica catalana SOM Biotech ha demanat assajar en humans tres fàrmacs que ha identificat i validat en laboratori, mentre que el centre tecnològic Eurecat ha assajat amb èxit un nou sistema, desenvolupat també per una empresa catalana, per desinfectar mascaretes amb radiació infraroja i llum ultraviolada.

Una desena de centres de recerca catalans participen actualment en investigacions sobre la Covid-19 dins de projectes europeus dotats amb més de 8 milions de pressupost total.

D'altra banda, un de cada tres barcelonins està més preocupat per la crisi econòmica que per la crisi sanitària que està generant l'epidèmia, segons una enquesta específica sobre la Covid-19 que ha fet l'Ajuntament de Barcelona.