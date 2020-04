La Generalitat deixa en l'aire la idea d'Oriol Mitjà d'instaurar un carnet d'immunitat

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i la titular de Salut, han refredat avui la possibilitat d'instaurar un carnet d'immunitat per a la població que hagi passat la Covid-19, com suggereix l'epidemiòleg Oriol Mitjà, que assessora el Govern.

El Govern espera aprovar a finals d'aquesta setmana el seu pla de desconfinament basat en la proposta de Mitjà -expert reclutat pel president català, Quim Torra-, alguns dels aspectes del qual no es veuen del tot clars.

L'esborrany del pla de "sortida coordinada del confinament" impulsat per Mitjà planteja, per exemple, oferir un "certificat d'immunitat", en format electrònic i també en paper, a aquells que ja tinguin anticossos per haver passat la infecció.

En declaracions a Ràdio 4, Budó s'ha referit amb cautela a la possibilitat d'introduir un "passaport d'immunitat" per a la població: "Encara no ho hem decidit", ha afirmat la consellera, que ha subratllat que el Govern encara no ha aprovat "cap pla de desconfinament" i tot el que hi ha per ara són "propostes".

"Jo en aquests moments prefereixo no valorar aquest passaport immunitari, però sí que, d'alguna manera, haurem de saber qui ha passat i qui no ha passat la malaltia. Serà molt important tenir present la radiografia de la societat a l'hora de dur a terme el desconfinament", ha remarcat.

I ha afegit: "No sé si serà a través d'un passaport o amb un altre tipus d'eina, en aquest moment ho desconec. És una proposta que en altres països també han estudiat. En aquest moment prefereixo ser prudent a l'hora d'afirmar si serà d'una manera o una altra".

Amb igual cautela s'ha expressat Vergés en ser preguntada en roda de premsa si avala el carnet d'immunitat: "No diré ni un 'sí' ni un 'no', em sembla que no és rellevant la meva opinió personal com a consellera de Salut i sí ho és que aquest debat es porti a terme".

Tot i això, ha assumit que en última instància "haurà d'haver evidentment una decisió política" sobre la matèria.

El passat 7 d'abril, el Govern va encarregar a Mitjà que tracés l'estratègia a seguir un cop s'aixequi el confinament per tal de recuperar l'activitat social i econòmica sense exposar la població a un nou brot de contagis per coronavirus.

Tot i que les comunitats autònomes no tenen competència per a executar plans d'aquest tipus, Budó ha defensat que "ningú ha dit que no sigui competència de la Generalitat pensar en la millor manera de sortir d'aquesta pandèmia per als seus ciutadans i ciutadanes".

Segons Budó, la intenció és aprovar a finals d'aquesta setmana, en reunió extraordinària de la Generalitat, el pla de desconfinament basat en la proposta de Mitjà, que ja s'està analitzant.

No obstant això, Vergés ha evitat confirmar el termini indicat per Budó, ja que "es requereix un cert temps" per mantenir un debat d'aquesta índole, en el qual entren en joc "criteris bioètics" o la protecció de dades de la ciutadania.

"No sé si en una setmana ho haurem dirimit", ha exposat.

D'altra banda, Budó ha assegurat que en una Catalunya independent "no hi hauria hagut ni tants morts ni tants infectats" per coronavirus, ja que la Generalitat hauria decretat un confinament total "quinze dies abans".

Les seves paraules han suscitat la rèplica de la líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, que ha retret a l'independentisme l'acte multitudinari del 29 de febrer a Perpinyà malgrat les "advertències" de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Mentrestant, en un comunicat, el secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espalader, diputat del Parlament integrat en el grup del PSC, ha defensat "l'emissió de coronabons sense interessos i perpetus" i ha remarcat que Europa és "la millor garantia per controlar la crisi "i evitar un" escac i mat a la llibertat ".