El sistema informàtic de les farmàcies catalanes es bloqueja

El secretari del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas, ha explicat aquest dilluns que el sistema d'informació farmacèutica de recepta electrònica s'ha bloquejat a causa de la demanda de mascaretes --en una hora han repartit 100.000 unitats-- en el marc de la pandèmia de coronavirus.

"Nosaltres demanem per activa i per passiva que només anessin a cercar mascaretes les persones que les necessitessin perquè la recollida fos escalonada", ha subratllat Cases en declaracions al programa 'Planta Baixa' de Tv3 recollides per Europa Press.

Farmacèutics de Barcelona han lamentat que amb el sistema caigut no només no poden lliurar mascaretes, sinó que tampoc poden lliurar material sanitari ni medicaments als clients, segons dades recollides per Europa Press.