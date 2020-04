Uns 1.900 denunciats i 6.600 identificats en el primer dia de la sortida dels nens

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals han detingut 12 persones, n'han denunciat 1.900 més i han identificat 6.663 ciutadans i 3.966 vehicles en les últimes 24 hores, les primeres amb la mesura de la sortida dels nens en vigor.

Es tracta d'unes dades superiors a les de diumenge passat 19 d'abril. En aquell cas, es van identificar 3.592 ciutadans i 2.734 vehicles, es van fer 9 detencions i es van denunciar 1.768 persones. Tot i l'augment de les xifres, el conseller d'Interior, Miquel Buch, considera que seria més fàcil "perseguir" les persones amb conductes "irresponsables" si hi hagués una franges horàries establertes per a la sortida dels nens, en lloc de poder-ho fer de nou del matí a nou del vespre, com va aprovar l'Estat.

Per Buch, la proposta aprovada pel govern espanyol "dificulta" la tasca de poder perseguir les actituds irresponsables. "És més lògic si marquem una franja horària", ha dit, ja que considera que això ajudaria també a "vetllar pel compliment de tothom", així com evitar la propagació del coronavirus.

