Puigneró defensa que una Catalunya independent gestionaria «millor» la crisi

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha defensat que una Catalunya independent gestionaria "diferent i millor" la crisi del coronavirus i que la centralització del Govern central ha estat poc eficient, del que ha dit que hi ha proves cada dia.

Ho ha defensat en una compareixença aquest dilluns per via telemàtica per respondre sobre la gestió de l'emergència provocada pel Covid-19 en ser preguntat pel diputat David Cid (comuns) per les declaracions de la portaveu del Govern i conseller de Presidència, Meritxell Budó, i el president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell.

"Crec que que no els descobriré que jo sóc independentista. Per tant, en aquest sentit, defenso que un Estat independent gestionaria millor aquesta crisi, en tots els sentits. Crec que que amb això ho dic tot i no m'he amagat mai", ha remarcat.