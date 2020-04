La desescalada arrencarà el 4 de maig i s'allargarà fins a finals de juny

Durant la compareixença posterior al Consell de Ministres, Sánchez ha explicat que la fase 0 començarà el 4 de maig a tot el territori amb l'apertura d'alguns locals amb cita prèvia. Entre ells, restaurants que facin menjar per emportar. També es podran reprendre entrenaments d'esportistes professionals i de lligues base professionals.

Sánchez també ha anunciat que el curs començarà al setembre amb algunes limitacions, pensant sobretot en els menors de 6 anys amb els pares que treballin fora de casa.

Comandament de Sanitat



El president del govern ha insistit que el comandament d'aquestes fases de desescalada serà en exclusiva del Ministeri de Sanitat, que serà qui establirà els rimes diferents segons la situació. "La coordinació cau a sobre el govern d'Espanya, la gestió sobre les CCAA i els ajuntaments", ha sentenciat.

La desescalada, ha dit, es regirà "per les mateixes regles" a tot l'Estat, i "Sanitat assumirà les decisions que siguin necessàries per anar recuperant l'activitat professional". "Això no suposa que les decisions siguin uniformes, sinó que la desescalada serà diferent en funció del territori", ha dit.

Segons Sánchez, aquest és un pla "flexible i adaptatiu" i cal evitar "la impaciència", i "guiar-nos sempre pel que diuen els experts, perquè amb el nostre comportament podem salvar vides". "Aquest és el millor patriotisme".

La fase preparatòria, a tot el territori



La fase 0 o fase preparatòria començarà a tot el territori el 4 de maig, excepte a Formentera i les illes del Hierro, la Gomera i la Graciosa, a les Canàries, que emprendran directament la fase 1. Dissabte dia 2 hi haurà el preludi amb la sortida d'adults per passejar o fer esport i dos dies després s'autoritzarà l'apertura de certs locals amb "cita prèvia" i "atenció individualitzada".

A l'espera de més concrecions, Sánchez ha anunciat que podran fer-ho restaurants amb servei de menjar per emportar però no es permetrà el consum dins del local. També es podran reprendre els entrenaments d'esportistes professionals i les lligues base professionals. En aquesta etapa, a més, "s'intensificarà" la preparació de locals públics per encarar la fase 1.

Fase 1: Petites obertures



L'etapa inicial o fase 1 permetrà reprendre parcialment més activitats. En concret, podran obrir comerços sota estrictes mesures de seguretat a excepció de grans centres comercials. La restauració podran obrir terrasses amb una limitació del 30% de l'aforament. També podran fer-ho hotels i allotjaments turístics sense poder utilitzar zones comunes. Als locals, a més, hi haurà un horari preferent per als majors de 65 anys. Els sectors agroalimentaris i la peca reprendran l'activitat i els llocs de culte veuran reduït el seu aforament a un terç de la seva capacitat.

Els centres d'alt rendiment també podran obrir amb mesures i torns i també ho faran els entrenaments mitjans de les lligues professionals. Per al transport públic, la mascareta serà d'ús recomanat.

Fase 2



La fase intermèdia o fase 2 implicarà l'obertura dels espais interiors amb un terç de l'aforament, obriran certes activitats com els cinemes amb moltes limitacions i també es podran fer visites a monuments i sales d'exposicions. Tot amb l'aforament limitat a un terç. Actes en llocs tancats amb un màxim de 50 persones i a l'exterior, no més de 400 i sempre assegudes. Els llocs de culte podran estar al 50% de la seva capacitat. L'escola obrirà amb excepcions al setembre.

Fase 3

La fase 3 implicarà més flexibilització però encara amb fortes limitacions i sempre amb l'ús de mascareta recomanada. Aforaments del 50% i distància interpersonal. En aquesta etapa també es contempla la reobertura de les platges.

Sánchez ha insistit que la unitat territorial serà la província però que hi podria haver "excepcions" amb unitats més petites sempre que el Ministeri de Sanitat ho consideri justificat. Per tant, les CCAA podran fer propostes diferenciades d'uns d'un mateix territori però hauran de comptar amb el vistiplau del govern espanyol.

Províncies estanc



Sánchez ha explicat que es limitaran els desplaçaments entre províncies per evitar contagis. "El plantejament és que la mobilitat interprovincial es produeixi quan s'arribi a la fase de nova normalitat", ha dit, és a dir, un cop culminades les quatre fases del procés. Això, segons Sánchez, no significa que per motius laborals els ciutadans no es puguin desplaçar, però no es podrà fer, per exemple, per anar a la segona residència.

El doble de llits d'UCI



Sánchez va anunciar dissabte que presentaria aquest dimarts el pla de desescalada. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, van entregar al president diumenge l'informe de recomanacions sanitàries per a l'estratègia de transició que, segons Sánchez, guiaran els criteris a seguir per afrontar cada fase.

L'informe contempla els paràmetres que han de complir els diferents territoris per poder iniciar la fase de relaxament del confinament. Entre ells, garantir la capacitat assistencial. Per una banda, amb la disponibilitat d'un doble circuït per a pacients amb covid-19 i sense i, per l'altra, disposar del doble de llits UCI respecte a la capacitat prèvia a la pandèmia o la identificació d'espais que permetin un increment de fins al triple de la capacitat, a més de poder disposar de manera immediata, en cas de necessitat, d'alternatives d'hospitalització suficient.

En l'àmbit de l'atenció primària, estableix que cal garantir la capacitat de diagnòstic precoç i d'aïllament del casos d'infecció. Entre les mesures proposades, hi ha la configuració de centres específics per a sospitosos de la covid-19, circuïts separats per a l'atenció presencial de persones amb simptomatologia o el reforç de l'atenció domiciliària.

El segon àmbit, fa referència a la vigilància epidemiològica. En aquest sentit, contempla establir mecanismes de transmissió d'informació dels indicadors específics que permetin una "alerta i resposta" ràpides. Si no es poguessin garantir aquests mecanismes, preveu que es prenguin mesures per assegurar, almenys, la transmissió dels resultats de les proves PCR directament als laboratoris.

Aïllament de casos



En tercer lloc, hi ha la identificació i contenció de fonts de contagi. Això inclou el diagnòstic de "totes" les persones asimptomàtiques amb PCR o altres proves diagnòstiques; l'aïllament precoç habilitant hotels o altres instal—lacions amb supervisió de casos lleus, en cas que no sigui viable l'aïllament domiciliari; identificar i posar el quarantena els contactes i identificar els possibles punts de transmissió col—lectius (residències, centres sociosanitaris o presons).

Finalment, estableix mesures de "protecció col—lectiva". Entre elles, el distanciament social entre persones de fins a dos metres, les mesures d'higiene (rentat de mans freqüent amb gels o solucions hidroalcohòliques) o "reforçar" l'ús de mascaretes per a la població general.

El document també recomana la "identificació de les àrees geogràfiques amb capacitat de preparació adequades, amb situacions epidemiològiques i de risc homogènies". Una recomanació que s'incorpora a través del sistema de desescalada "asimètrica".