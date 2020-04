Ingressen a presó dos lladres per diversos robatoris i saltar-se el confinament fins a 39 vegades

Dos lladres han ingressat a presó com a presumptes autors de diversos robatoris comesos des de l'inici de la declaració de l'estat d'alarma. A més, havien estat denunciats fins 39 vegades per saltar-se el confinament. Els detinguts són dos homes, d'origen bosnià. Els fets investigats es van iniciar el 16 de març quan es va tenir coneixement del robatori d'un vehicle en un concessionari de Girona. Un dia després van fer servir aquest vehicle per cometre un robatori amb força en una cabina de pagament de l'AP-7 a Sant Celoni, d'on van sostreure més de 500 euros. Els Mossos van recuperar el vehicle però els lladres van continuar amb l'activitat delictiva amb altres vehicles sostrets.





Els agents de la Unitat Operativa de Mobilitat van iniciar una investigació i van constatar que aquest grup de persones tenia una alta mobilitat per tot el territori català i que estava incomplint les mesures de confinament. El grup viatjava per evitar l'acció policial però els investigadors van anar recollint indicis dels llocs per on passaven i dels moviments que feien. Finalment, els van ubicar a la comarca del Garraf, on haurien ocupat il·legalment una casa i s'hi haurien instal·lat.Un cop allà, van robar presumptament en una casa propera a la que havien ocupat. Van forçar diverses estances, una caixa forta i van sostreure joies, rellotges de luxe i diners en efectiu. Finalment, el 23 d'abril, els agents van detenir un dels membres del grup i van dissenyar un dispositiu per localitzar i detenir l'altre persona que actuava amb ell. La detenció va tenir lloc el 24 d'abril i tots dos van passar a disposició judicial el dissabte davant del jutjat de guàrdia de Vilanova i la Geltrú, que va decretar el seu ingrés a presó.Fruit de la investigació, s'ha comprovat que els detinguts haurien participat en diversos robatoris amb força, danys, robatoris amb violència i intimidació, falsificació documental i delictes contra la seguretat del trànsit des de l'inici de l'estat d'alarma. A més, un havia incomplert les mesures de confinament 23 vegades i l'altre 16.La jutgessa del jutjat d'instrucció 1 de Vilanova i la Geltrú va decretar l'ingrés a presó dels dos homes. La investigació continua oberta i no es descarta la detenció de dos homes més, que ja estan identificats, i que haurien participat en els fets investigats.