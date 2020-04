Un nen de Barcelona rep l'alta després de ser trasplantat de sis òrgans a Madrid

Un nen de tres anys de Barcelona ha rebut l'alta després de ser trasplantat de sis òrgans a l'Hospital La Paz de Madrid a finals de febrer. Ha viscut gairebé tota la seva vida connectat 18 hores al dia a màquines d'alimentació parenteral per poder viure. El Víctor va poder marxar de l'hospital divendres passat després de vuit setmanes entre la UCI i la planta de rehabilitació intestinal. Els pares van rebre una trucada que els avisava que havien d'estar en sis hores a Madrid perquè hi havia la possibilitat de tenir sis òrgans vàlids per fer el transplantament múltiple. Finalment l'operació va ser un èxit: li van trasplantar l'estómac, el fetge, el duodè, l'intestí prim, un segment del colon i el pàncrees.

Quan estava embarassada de 27 setmanes, a la mare li van comunicar que el nen tenia gastròsquisi. Van viatjar a Madrid, on els van dir que necessitava un trasplantament múltiple. Fins llavors, hauria de viure connectat a una màquina de nutrició.

Durant tot aquest temps ingressat han hagut de conviure amb la pandèmia. Al nen li van fer les proves en diverses ocasions, però va donar negatiu. El virus hagués estat una gran complicació en el seu estat. El seu pare no el va poder visitar per minimitzar el risc de contagi.

La història l'ha explicat l'associació NUPA, que ha donat suport a la família en aquests moments difícils.