El presumpte assassí de persones sense llar actuava amb violència "desmesurada"

El sospitós de l'assassinat de com a mínim tres persones sense llar durant el confinament ha estat detingut gràcies a l'avís d'un ciutadà al 112. Així ho ha explicat el responsable de la investigació, l'intendent Joan Carles Granja, que ha afegit que l'home actuava amb violència "desmesurada i gratuïta".

El detingut té 35 anys, és de nacionalitat brasilera i havia estat detingut a Saragossa per un delicte patrimonial. La investigació està sota secret de sumari i ara els investigadors se centren en saber "què hi ha darrera d'aquesta persona i l'activitat criminal". Una de les incògnites a resoldre és si està relacionat amb una quarta mort d'un sense llar a principis del confinament, extrem que Granja ha dit que encara no es pot concloure.

En les últimes setmanes s'han registrat quatre morts de persones sense llar al districte de l'Eixample. En el cas de la primera, els Mossos ja van detenir una altra persona, però aquest homicidi encara està per resoldre. Els fets van tenir lloc la nit del 18 al 19 de març, a les portes d'un supermercat. El segon homicidi va ser el 16 d'abril, al barri del Fort Pienc, aquest cop de dia, i el tercer va ser al carrer Casp, 48 hores més tard i de matinada, el 18 d'abril. L'últim homicidi s'ha produït aquesta nit.

Granja ha repassat aquesta cronologia i ha indicat que van relacionar "de manera molt clara" l'autoria del segon i tercer homicidi. Davant d'aquesta situació, els Mossos van "intensificar" la investigació i van treballar també en contacte amb entitats de l'àmbit dels sense sostre, especialment Arrels.



No es descarta alguna "dificultat mental"

L'intendent ha ressaltat la importància de la implicació ciutadania, ja que ha estat gràcies a l'avís rebut al 112 per part d'una persona "que veu el fet criminal" que els Mossos han pogut materialitzar la detenció cap a les 1.26 de la matinada a Sant Cugat, on el detingut vivia dins d'una caravana. L'arrestat està pendent de passar a disposició judicial i, tot i que respon a les preguntes que li fan, té un discurs "una mica incoherent" i no descarten que pugui tenir alguna dificultat mental.

Granja ha exposat que anaven "contra rellotge" perquè el que estava en joc eren vides humanes. Ha afegit a més que es tracta d'un col·lectiu especialment vulnerable i "invisible" a ulls de la societat.

Les diligències es mantenen obertes i l'intendent ha augurat que queda "molta feina i treball de camp". Pel que fa a si també està relacionat amb l'autoria de la primera mort, Granja ha indicat que s'està a porques hores de la detenció i que ara el que cal és fer un treballar "rigorós" per acreditar en quins fets està relacionat. Amb la detenció però ha donat per "acabat" l'episodi d'homicidis a persones sense llar a la via pública.

D'altra banda, l'intendent ha fet referència a cinc víctimes de de l'inici del confinament a la via pública ja que diumenge es va trobar el cos d'un home a l'interior d'una cabana que es va incendiar a Collserola, tot i que els Mossos apunten que aquesta mort seria accidental i no violenta i no estaria relacionada amb aquest cas.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha agraït la tasca als Mossos davant d'uns fets que afectaven "a un dels col·lectius molt vulnerables". El conseller ha indicat que el cos hi ha abocat molts esforços en resoldre el cas i que per això es va establir un ampli dispositiu de vigilància, per "protegir" les persones sense llar i detectar qualsevol moviment del possible autor dels fets.