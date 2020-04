Els delictes cauen un 74% i les detencions un 45% durant el confinament per la covid-19

La delinqüència a Catalunya s'ha reduït en un 74% respecte l'any passat des de l'anunci de l'estat d'alarma del 13 de març fins dilluns passat. Les detencions han caigut un 45%. Els furts han passat de 30.328 a 2.711 (-91%), els robatoris amb violència de 3.359 a 662 (-80%), les estafes de 9.059 a 2.691 (-70%) i els robatoris amb força a establiments de 1.127 a 516 (-54%). En canvi les denúncies per atemptat contra l'autoritat, resistència o desobediència s'han incrementat un 203%, passant de 585 a 1.775. Fonts del departament d'Interior han apuntat que les 101.731 actes de denúncia per incomplir el confinament que s'han posat fins ara es notificaran després de l'estat d'alarma.

Els fets delinqüencials entre el 13 de març i el 27 d'abril del 2020 han estat 20.749, en front dels 79.825 que es van registrar el període anterior. Pel que fa a les detencions, en xifres absolutes han passat de 4.239 a 2.308. "En haver-hi menys moviment ha estat més fàcil detectar el moviment delinqüencial", han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra.

Pel que fa a la violència a les llars, les dades indiquen que la violència de gènere ha baixat però els conflictes dins els habitatges han crescut. Hi ha més discussions verbals, conflictes familiars, violència domèstica, o auxili als ciutadans.



Relaxació davant el confinament

Durant els darrers dies s'ha detectat una "relaxació" i "esgotament" per part de la ciutadania per l'allargament del confinament, segons els Mossos d'Esquadra. El darrer cap de setmana hi va haver un increment del 10% de gent que es movia sense causa justificada respecte el cap de setmana anterior.

Pel que fa a les 101.731 actes de denúncia que han obert els mossos i les policies locals per incomplir el confinament, la intenció del Departament d'Interior és que es notifiquin quan s'aixequi l'estat d'alarma o quan s'autoritzi a la ciutadania a anar a correus per poder anar a buscar aquestes notificacions. Les mateixes fonts han apuntat que volen que les actes siguin "el màxim de curoses" perquè tinguin recorregut.



Les proves depenen de Salut

Fa dies que diversos sindicats han reclamat que tots els agents del cos es facin les proves sobre la covid-19. Fonts del Departament d'Interior han explicat que 875 mossos es van fer en dos dies proves de la covid-19 en laboratoris privats.

Amb la publicació del BOE del 14 d'abril han explicat que es van veure obligats a aturar les proves. Des d'aquell moment estan negociant amb el Departament de Salut com reiniciar les proves, però encara no s'ha concretat.



Un 1 de maig atípic

Els Mossos d'Esquadra no esperen grans concentracions el proper 1 de maig. No obstant estan gestionant quatre demandes de manifestacions amb la delegació del govern espanyol, que és l'òrgan competent en les circumstàncies actuals segons una resolució dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Les manfiestacions estan regulades per una llei orgànica que exigeix la comunicació de les marxes sense necessitat de prèvia autorització, però el decret de l'estat d'alarma limita que la gent es pugui desplaçar fora de les finalitats que estableix.

L'actuació dels Mossos d'Esquadra serà "igual que sempre" juntament amb l'aplicació dels criteris que indiqui la delegació del govern espanyol i en qualsevol cas s'aixecarà acta de totes les persones que participin a les concentracions, si n'hi ha.

·