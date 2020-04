Els odontòlegs es preparen per reobrir els centres de manera «suau i progressiva»

Els dentistes s'estan preparant per tornar a reobrir els centres de manera "suau i progressiva". El president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), Antoni Gómez, ha afirmat que la prioritat en la reobertura "és que els pacients tinguin la tranquil·litat que se'ls atendrà amb la seguretat màxima i necessària". Ha afegit que la reobertura serà progressiva amb tractaments més espaiats, menys pacients als centres i menys nombre de tractaments. Des del COEC treballen també per extremar les mesures de protecció i per això han reclamat a l'administració que garanteixi l'accés als equips de protecció necessaris i als tests, tenint en compte l'alt risc de contagi d'aquests professionals.

Gómez ha alertat però que "no es poden ajornar per sempre els tractaments" i ha instat a recuperar a poc a poc l'atenció a la patologia habitual. "Els tractaments que no fem avui seran les urgències de demà i ens amoïna que aquesta situació es perllongui de manera sostinguda en el temps", ha alertat. Fins ara, han fet ús de la telemedicina, l'atenció remota i tractaments farmacològics per contenir la situació.

El COEC ha explicat que els odontòlegs ja tenen molta experiència de maneig d'infeccions i sempre treballen amb nivells d'esterilització extrems i desinfecció de superfícies. Gómez ha reconegut que ara "s'hi afegeix més complexitat" però ha apuntat que s'estan adequant tots els protocols des de l'atenció per demanar hora, la disposició d'elements a la sala d'espera, el circuit que han de fer els pacients als centres, la desinfecció de sales o els equips de protecció individual necessaris.

Sobre aquests equips de protecció, el CEOC ha lamentat l'"especulació" i ha reconegut que els dentistes estan tenint dificultats per adquirir-los en proveïdors habituals i a preus raonables. Per això, ha demanat ajuda a les administracions per tal que es prenguin les mesures necessàries per garantir l'aprovisionament de material de protecció, tenint en compte que són un dels col·lectius de més risc enfront del coronavirus. També han reclamat l'accés a test.