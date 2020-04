Els Mossos despleguen 350 controls per evitar l'accés a les segones residències pel pont de l'1 de maig

Els Mossos d'Esquadra desplegaran des d'avui i durant tot el cap de setmana, coincidint amb el pont de l'1 de maig, fins a 350 controls policials per evitar els desplaçaments a les segones residències.

Els controls seran estàtics i dinàmics i es mantindran de dia i de nit a les principals carreteres i autopistes per tal que es mantinguin les mesures de confinament de l'Estat d'Alarma i no es facin desplaçaments a les zones de muntanya i de platja.

També hi haurà controls en carreteres secundàries, en vies interurbanes i d'entrada a municipis de segones residències.

És el setè cap de setmana consecutiu que es porten a terme els punts de control per part dels agents de les Àrees Regionals de Trànsit, de les Àrees Regionals de Recursos Operatius i de les Unitats de Seguretat Ciutadana.

En total, segons han informat, es desplegaran més de 1.300 agents a tot el territori.

Actualment, el confinament no preveu el desplaçament a altres llocs de residència per anar a passar el cap de setmana. Durant els controls, s'identificaran les persones que circulin i, en cas que no puguin acreditar cap dels motius previstos en l'actual situació d'Estat d'Alarma seran denunciades.

Les sancions per infringir aquestes mesures oscil·len entre els 600 i els 30.000 euros.

La policia de la Generalitat fa una crida a la població perquè continuï respectant les mesures vigents i perquè no es relaxi i se salti les actuals restriccions.

En aquest sentit, és responsabilitat de tots aconseguir minimitzar la propagació de la Covid-19 i, per això, aquest cap de setmana, que segons les previsions del temps lluirà el sol i pujaran les temperatures, continuarà no existint l'Operació Sortida que es realitzaria en una situació de normalitat.



Desescalada

Així mateix, pel que fa a les noves indicacions que es començaran a aplicar a partir del dissabte 2 de maig, es recorda que s'han de seguir tal com han establert les autoritats.

La pràctica de fer esport s'ha de realitzar de manera individual i la sortida amb nens s'ha de fer seguint les indicacions establertes i en cap cas dos progenitors poden passejar amb els seus fills.

També recorden que cal respectar les mesures de distància social, evitar que els nens juguin si es troben al carrer o en espais no autoritzats i es recomana l'ús de mascaretes.

