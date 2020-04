Els serveis per violència masclista d'Afers Socials fa 3.457 atencions telemàtiques a dones durant el confinament

Els serveis d'atenció a dones en situació de violència masclista i els seus fills del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han fet 3.457 atencions telemàtiques a dones i 669 infants i adolescents des que va començar el confinament. Entre el 16 de març i el 27 d'abril han arribat 156 noves sol·licituds d'atenció per a dones en situació de violència masclista i quinze menors.

Durant aquest període, els Serveis d'Intervenció Especialitzada (SIE) han fet 284 atencions d'urgència. A més, s'han fet 124 derivacions i 1.311 coordinacions amb altres serveis, xifres similars a les que es registraven abans del confinament.

Els SIE fan un seguiment telefònic a totes les dones i infants i adolescents que són ateses habitualment en aquests serveis, amb especial atenció en aquells casos en què les dones usuàries conviuen amb l'agressor, que són 219, de les quals 138 té fills.

Pel que fa als serveis d'acolliment de la xarxa de violència masclista, durant el període de confinament s'han atès 135 dones i 166 fills. Aquest servei també fa un seguiment telemàtic diari per recollir les possibles novetats de manera immediata.

Des del 16 de març, s'han incorporat al Servei d'Atenció d'Urgència tres dones i tres infants. Aquest servei acull aquelles dones que han de sortir de manera urgent del domicili familiar amb els seus fills. Tres dones més ho han fet als albergs habilitats per a l'acollida quan els serveis municipals no han pogut trobar una solució per a elles.

Pel que fa als Serveis Tècnics de Punts de Trobada, que estan tancats a visites presencials, els professionals han treballat per garantir els contactes telemàtics entre els fills i els seus progenitors.

En el conjunt del divuit serveis continuen actives 494 famílies, que han mantingut el contacte per telèfon, whatsapp o skype. 152 d'aquestes s'han organitzat de manera consensuada i autònoma per fer els contactes telemàtics, el que suposa el 31% dels contactes.

