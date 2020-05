Les perruqueries preparen el retorn a l'activitat entre la incertesa, les presses i els canvis

Les perruqueries viuen entre la incertesa, les presses i els grans canvis previstos el possible retorn a l'activitat els pròxims dies.

Conscients que hauran de reinventar-se i preparar-se per a una reobertura ben diferent a la dinàmica del negoci abans de tancar per la crisi del coronavirus, els establiments catalans lamenten que encara no es coneguin els protocols exactes que hauran de seguir.

Saben, d'entrada, que caldrà sempre donar cita prèvia per atendre els clients i maneguen les agendes perquè en puguin coincidir pocs alhora, respectant la limitació d'aforament dels locals. També pressionen els proveïdors per aconseguir tot el material de protecció i desinfecció necessari per treballar amb seguretat.

Equips i elements de protecció que encara no han arribat ni saben quan ho faran. Incertesa administrativa sobre les condicions concretes per poder treballar. "No tenim les eines ni els protocols necessaris", lamenta Pere Salcedo, president del Gremi de Perruquers de Tarragona davant d'aquest escenari. Els establiments, assegura, han de donar d'alta els contractes dels treballadors i, si no existeix claredat administrativa al respecte, podrien exposar-se a sancions. "Moltes no estan preparades i no podran obrir", sosté.

Segons els anuncis del govern espanyol, les perruqueries podrien obrir el dia 4 amb cita prèvia, però no hi ha encara cap directriu oficial i detallada al BOE. Tampoc s'ha precisat què passa amb els treballadors que estan en ERTO, o si es pot mantenir en aquesta situació p

art de la plantilla i fer-la tornar de forma progressiva, amb la represa de l'activitat. Les perruqueries també tenen molts dubtes sobre quins elements de protecció han de seguir a l'hora d'atendre als clients.

Més enllà dels debats d'última hora dins dels gremis locals sobre la fixació de la data d'obertura col·lectiva, els professionals han iniciat els últims dies una carrera desbocada per poder assumir, aviat, el retorn de l'activitat amb garanties. Però amb molt poques certeses. Joan Davant, propietari de la perruqueria 'Els 60' de Manresa lamenta les poques directrius que estan rebent. "Ens hem hagut d'espavilar a comprar el nostre material i intentar organitzar-nos", ha apuntat. També Eva Maria Roig, propietària del centre 'Eva Roig Estilista' d'Amposta ha buscat assessorament i recomanacions a través de proveïdors i professionals de riscos laborals.



Sense revistes

El que saben d'entrada és que no es podrà servir ni begudes ni menjar i que els clients hauran de dur mascareta, guants i bata per ser atesos, així com ells per poder arreglar-los. Les habituals revistes per passar l'estona a la perruqueria tampoc es podran oferir. L'Eva ha convertit l'estanteria de ferro on les guardava, a l'entrada del centre estètic, en un nou set de protecció i desinfecció. Ja té llest el gel hidroalcohòlic, les mascaretes i els guants –per si les clientes no els porten-, els peücs per cobrir les sabates i les bosses de plàstic on les clientes hauran de posar abrics, bosses, telèfons i altres elements personals.

També hi ha pots de gel desinfectant per tota la perruqueria i n'ha posat als estants, junt amb cremes de protecció de les mans, per vendre'n als clients. A la vora dels rentacaps dues garrafes de desinfectants i antibacterians estan llestos per les tasques de neteja que caldrà extremar. "Quan s'aixequi una clienta, caldrà rentar-ho tot, cadires, rentacaps, estris, ... I el que es pugui, es llençarà", ha explicat. A tot això, li falta rebre les bates i les tovalloles de paper i també les pantalles facials perquè ella i la seva companya completin l'equip de protecció.

A Manresa, Davant ha fet comanda de mascaretes, guants, capes i tovalloles d'un sol ús, però admet que se sent "com un conillet d'índies". "Ningú ens ha explicat res de com ho hem de fer. Per exemple, què hem de fer amb tot el material d'un sol ús? El podem reciclar?", pregunta.



Proveïdors desbordats

Els proveïdors, a més, no donen a l'abast. Fa tres dies que han reobert les empreses, la incertesa és màxima i el material que els perruquers i perruqueres reclamen està tardant a arribar. "Ells no reben producte i no el poden enviar. Hi ha coses que hauria de tenir aquí i no les tinc. Necessitava material que utilitzo habitualment però no agafaven comandes perquè tot està enlaire no poden avançar feina. Ara diuen que hem d'obrir en pocs dies, no donen a l'abast i es troben amb preus abusius, com guants de làtex a 45 euros. A quin preu ens els hauran de vendre a nosaltres?", qüestiona Roig.

Tant Davant com Roig fa dies que reben peticions de la clientela que anhela que tornin a obrir però gestionen les agendes perquè no coincideixin més de dos clients a la sala. Ni un ni l'altre han optat per treballar a domicili durant aquestes setmanes de confinament però ara han de coordinar un allau de clients que frisen perquè els atenguin. Davant, que creu que suportarà bé la crisi tot i que preveu facturar menys que fins ara, ja té una llista d'espera d'uns 80 clients que desitgen la reobertura de la perruqueria per posar remei a tants dies sense passar les estisores.

"La gent té ganes d'arreglar-se perquè s'han vist d'unes maneres que no s'havien vist en la vida. Fa dies que pregunten i hi ha moviment, però farem segons les circumstàncies", ha afegit Roig. Tot i això, les cites que Roig tenia reservades per celebracions com les comunions del mes de maig han quedat enlaire.

Al seu centre d'estilistes d'Amposta de moment no es faran ni maquillatges ni manicures. "No crec que es vulguin maquillar o pintar les ungles per anar amb mascareta i guants", ha ironitzat. "Anirem improvisant i veure-les venir", ha afegit però treballar amb mascaretes, pantalles i guants "no serà fàcil". "Hauré d'aprendre a treballar així. Fa molts anys que soc perruquera i no he tallat mai el cabell en aquestes condicions. Ara bé, si s'ha de fer, es farà", ha reconegut, resignada.