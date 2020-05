El Consell de l'Advocacia Catalana rebutja habilitar dies a l'agost perquè dificulta la conciliació i el dret al descans

El Consell de l'Advocacia Catalana ha rebutjat "contundentment" habilitar dies a l'agost perquè dificulta la conciliació i s'afecta el dret al descans. En un comunicat, ha considerat "del tot incongruents i inapropiades" les mesures establertes en el Reial Decret Llei 16/2020 de mesures processals i organitzatives per fer front a la covid-19. Ha afegit que es pretén utilitzar l'aturada "per fer front a la incorrecta articulació del cos judicial per resoldre el col·lapse endèmic de la justícia". El Consell de l'Advocacia s'ha mostrat disposat a fer "el que correspongui" per pal·liar els efectes de la crisi en la justícia però ha demanat "el mateix tractament" que a la resta d'operadors jurídics, garantint el dret al descans i conciliació.

El Consell rebutja que es plantegi habilitar 14 dies hàbils a l'agost, distribuïts en tres setmanes, de dilluns a divendres perquè "no poden solucionar les mancances del sistema judicial". Ha afegit que la proposta demostra la "manca de connexió" del Ministeri de Justícia amb la realitat del veritable problema endèmic i estructural del sistema de justícia, que ha de ser "resolt amb les aportacions i el consens de tots els operadors judicis i molt especialment de l'advocacia".

Els advocats catalans han apuntat també que cal que totes les oficines judicials comptin amb tot el seu personal per dur a terme un treball realment efectiu per a la ciutadania i en igualtat. A més, ha afegit que no tots els espais han estat habilitats per complir les normes sanitàries ni tenen els mitjans tecnològics o amb el personal coneixedor de les eines informàtiques adients per complir amb els protocols.

