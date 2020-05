Les perruqueries reobren avui amb allau de cites i mascaretes obligatòries

Les perruqueries i els salons de bellesa obriran aquest dilluns, 4 de maig, amb allau de peticions de cites, realitzades de forma prèvia, ús obligatori de màscares, tovalloles d'un sol ús, sense revistes ni premsa i amb una distància de seguretat entre persones de dos metres, encara que algunes no garanteixen la seva obertura per extremar la preparació dels seus espais.

A aquestes mesures se sumen altres com el rentat freqüent de mans, l'ús de guants quan procedeixi o la introducció d'abrics, bosses i pertinences personals dels clients en bosses hermètiques individuals que es lliuraran a la sortida.

Abans de l'obertura d'aquest sector, que ha pogut oferir el servei a domicili des que es va decretar l'estat d'alarma el passat 14 de març, el president de Marco Aldany i portaveu de l'Aliança d'Empresaris de Perruqueria d'Espanya, Alejandro Fernández, va sol·licitar al Govern, en declaracions a Europa Press, aclariments "immediats" principalment sobre la gestió dels aforaments.

Fernández ha explicat que és una contradicció obrir aquest dilluns sense aforament i amb cita prèvia i, posteriorment, l'11 de maig, amb un aforament limitat al 30%.

El sector de les perruqueries s'incorpora a la primera fase de la desescalada de l'activitat comercial amb els protocols higiènico-sanitaris que obligatòriament per llei ha d'aplicar en els seus establiments.

Les associacions majoritàries de fabricants de productes professionals de perruqueria i principals representants dels salons de perruqueria a Espanya, han traslladat al Govern que no poden garantir l'obertura de tots els salons aquest dilluns, ja que és possible que necessitin d'alguns dies per extremar la seva preparació i prioritzar en la seguretat dels ciutadans.

D'aquesta manera, Stanpa, Conepe, Anepe, Perruquers Units de Madrid, Cooperativa Perruquers València, Intercoiffure Espanya, Q Hair, Barberies amb encant, Club Fígaro, Salon Look i Modumb han mostrat la seva disposició a l'Executiu de Pedro Sánchez per abordar la reobertura basada en una atenció individualitzada i la disponibilitat d'assumir l'atenció de la població des d'aquesta fase 0 d'aquesta transició.

D'altra banda, l'Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica (Stanpa) al costat d'aquestes organitzacions han elaborat una 'Guia de Recomanacions' de referència bàsica de cara a la recuperació de l'activitat de les perruqueries.

Aquesta guia recomana que totes les àrees han d'estar senyalitzades i es respectarà la distància mínima a través de marques a terra o barreres, a més es restringirà el nombre de clients dependents de la mida de la sala i la imposició de la flexibilitat horària per donar servei a la població de forma escalonada i, garantir així, les normes de seguretat.

El material de protecció sol ús individual s'ubicarà en contenidors específics i s'eliminaran els dispensadors d'aigua en substitució per ampolles d'aigua individuals o gots d'un sol ús. Es substituiran tovalloles habituals per tovalloles d'un sol ús i en el cobrament del servei es fomentarà l'ús de mitjans electrònics.

La guia apunta a més que les zones de joc infantil han de quedar clausurades, mentre que el nombre de clients ha de guiar-se per la mida de la sala i les condicions del local. Si no es pot mantenir la distància mínima, s'ha de reduir el nombre de persones ateses al mateix temps.