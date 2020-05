Arran crema la cabina d'un peatge de l'AP-7 en contra de l'allargament de la concessió

Arran, les joventuts de la CUP, han reivindicat aquest dijous la crema d'una cabina de peatge de l'autopista AP-7 per protestar contra la possible prolongació de la concessió a Abertis d'aquesta via, que hauria d'acabar l'agost del 2021. La formació juvenil ha penjat un vídeo al seu Twitter on es veuen uns encaputxats acostant-se de nit a una cabina de pagament, trencant una tanca i incendiant amb líquid inflamable una de les màquines per pagar. A més, els vàndals pinten amb esprai la paraula 'Arran' a una de les tanques de separació.

En el missatge s'explica que Abertis vol "fer negoci allargant" els peatges d'aquesta autopista per compensar les pèrdues pel confinament, mentre els seus principals accionistes, ACS, de Florentino Pérez, i la italiana Atlantia, de la família Benetton, es repartiran 437 milions d'euros en dividends. El vídeo acaba amb el següent missatge: 'Fem que la burgesia pagui la crisi. Que la pagui Abertis'. En el missatge a Twitter també es diu que les autopistes "estan més que rescatades". "Que Florentino Pérez, ACS, i Abertis deixin de robar al poble. Fem que la crisi la paguin ells! #sabotatge", acaba Arran.

Segons els Mossos, el peatge cremat és a Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) i Abertis ja ho ha denunciat a la policia catalana.