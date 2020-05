La Guàrdia Civil deté a Barcelona un suposat gihadista que planejava atemptar

Agents del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil han detingut a Barcelona un ciutadà marroquí per la seva vinculació amb el grup terrorista DAESH que, segons els investigadors, s'havia radicalitzat durant l'estat d'alarma pel coronavirus. Els investigadors han acreditat que l'arrestat havia incomplert les limitacions de moviment per la "possible recerca d'objectius" sota importants mesures de seguretat.

La investigació, que ha estat dirigida des del Jutjat Central d'Instrucció número 4 i de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, ha estat realitzada de manera conjunta amb la Direcció General de Seguretat del Territori (DGST) marroquí i ha comptat també amb la participació destacada de l'FBI nord-americà.

La Guàrdia Civil ha informat que sobre el detingut existien "referències de la seva radicalització i afinitat a DAESH des de fa almenys quatre anys". "Fins fa poc, aquest procés de radicalització es mantenia sota una aparença de discreció, tant des del pla físic com virtual, que en cap cas ho identificaven com un actor crític", han assenyalat.

Segons la Guàrdia Civil, ha estat durant l'actual estat d'alarma quan aquest procés de radicalització s'ha vist culminat, "activant de manera altament cridanera i preocupant".

Les hipòtesis policials inicials han vinculat que aquesta activació extrema de la seva activitat podria haver respost a les diferents crides realitzades des de la direcció de DAESH perquè els actors solitaris assentats en terreny occidental, als quals ha demanat que es mobilitzin i facin atacs en els seus llocs de residència.

Des que s'iniciés l'expansió del coronavirus per Europa, han tingut lloc diversos atacs terroristes sota l'autoria d'actors individuals, escometent les mateixes mitjançant l'ús d'armes blanques i atropellament amb vehicles.

Amenaça real



El detingut realitzava manifestacions públiques de la seva adhesió als postulats terroristes de DAESH i d'odi a Occident a través dels seus perfils de xarxes socials.

La investigació ha servit per determinar policialment, entre altres coses, que el detingut es troba "totalment influït per la propaganda i els postulats de DAESH, havent fins i tot jurat fidelitat a aquesta organització terrorista, circumstància per la qual, se li considera una amenaça real per a la seguretat".

Des de l'elevació a nivell 4 d'alerta antiterrorista el 26 de juny de 2015, la Guàrdia Civil ha reforçat tots els dispositius operatius i línies de recerca relatives a l'amenaça terrorista, especialment aquelles sobre individus immersos en un procés de radicalització que pugui desembocar en el desplaçament a zona de conflicte i la comissió d'accions terroristes en els països de residència.

Aquest reforçament s'ha vist, a més, intensificat des de la declaració de l'estat d'alarma, davant la possibilitat que DAESH o una altra organització terrorista pogués aprofitar l'escenari sanitari com a multiplicador dels efectes d'un atac.