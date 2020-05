Els Mossos reforcen els controls preventius antiterroristes per la coincidència del confinament amb el Ramadà

Els Mossos d'Esquadra han reforçat en les últimes setmanes els controls preventius antiterroristes, a causa de la coincidència en el temps del confinament causat per la pandèmia del coronavirus amb la Setmana Santa catòlica i el Ramadà musulmà.

La intendent Mònica Luis ha dit que aquestes coincidències han fet augmentar el risc de la propaganda gihadista i per això s'han incrementat els controls preventius en aquesta matèria. No obstant això, no ha volgut donar més informació de la detenció d'un suposat jihadista a Barcelona aquest divendres per part de la Guàrdia Civil.

