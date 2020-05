Aquests són els restaurants oberts a Catalunya

L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (ACGN) ha posat en marxa una guia gastronòmica del desconfinament que conté un cercador de restaurants i establiments de restauració que ja han obert portes des que va començar la desescalada del confinament decretat en el marc de l'estat d'alarma, aquest 4 de maig.

En la seva pàgina web, i amb la intenció de recolzar la gastronomia, la cuina i tots els sectors relacionats «en aquests moments difícils», assenyala l'ACGN, s'anirà actualitzant l'oferta de serveis disponibles a mesura que els restauradors facilitin la informació a través d'un formulari.

Clica aquí per accedir al buscador de restaurants

Segons Carles Vilarrubí, president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, «l'acadèmia té la missió de promoure, divulgar i protegir la cuina i les activitats gastronòmiques de les diferents comarques de Catalunya. En aquests moments, tan difícils per a tothom, volem col·laborar amb el sector divulgant la disponibilitat dels serveis i establiments a Catalunya en les diferents fases de desconfinament».

Diversos ajuntaments, com els de Girona i Barcelona, han anunciat mesures per flexibilitzar l'ocupació de l'espai públic de bars per contrarestar la reducció d'aforament, en una iniciativa provisional que pretén ajudar el sector de la restauració, un dels danyats més greument per la propagació de la pandèmia.