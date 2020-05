Se celebra la primera cerimònia laica col·lectiva online a Catalunya per acomiadar els morts durant el confinament

Una empresa lleidatana ha celebrat aquest dissabte la primera litúrgia laica col·lectiva feta en streaming a Catalunya per retre homenatge a les persones que han mort durant la pandèmia de la covid-19. La iniciativa s'ha fet amb l'objectiu de "pal·liar el dolor de les persones que no han pogut acomiadar-se dels seus éssers estimats", segons ha explicat la seva impulsora, Remei Capitan. La cerimònia s'ha retransmès en directe pel canal d'Instagram de l'empresa Agraïments i ha combinat les actuacions d'onze músics lleidatans amb poesia i narrativa. La cerimònia, d'una hora de durada, ha aplegat uns 200 espectadors i el vídeo final quedarà penjat a les xarxes socials d'Agraïments "per a tota la gent que el necessita", ha dit Capitan.

La litúrgia ha començat a les cinc de la tarda amb una interpretació a saxofon del tema 'What a wonderful world' de Louis Armstrong, que ha donat pas a la benvinguda a càrrec de la mestra de cerimònies Remei Capitan. A continuació, la part central ha consistit en la lectura de sis textos, que s'han alternat amb música, en què Capitan ha narrat de manera breu i "generalitzada" què li diria al seu avi i àvia, pare i mare i fill i filla en el cas que algun d'aquests mori durant la pandèmia. "La idea és que les persones que han perdut un familiar sense poder acomiadar-se'n es sentin identificades amb aquestes frases que acostumem a dir i que moltes vegades són errònies, però que tenim assumides culturalment", ha explicat.

A la part final i "un cop la gent s'ha sentit identificada", Capitan ha llegit un poema i, a petició de diverses famílies d'arreu de Catalunya, també ha projectat una sèrie de fotografies d'algunes de les persones que han perdut la vida durant el confinament. Una interpretació a veu i guitarra de la cançó 'Hallellujah' de Leonard Cohen ha posat el punt i final a la cerimònia.

La directora d'Agraïments, Remei Capitan, ha explicat que l'objectiu "principal" de la cerimònia ha estat "pal·liar una mica el dolor que sent molta gent que per diversos motius encara no han trobat la manera o no són capaços d'acomiadar-se dels seus éssers estimats".

L'altre objectiu, segons Capitan, és que la gent sàpiga que mentre no s'aixequi el desconfinament existeix el recurs de celebrar rituals de comiat en línia. Considera que és un recurs "molt desconegut" encara, però que té la capacitat "d'entrar tant profund com una cerimònia en viu". "Evidentment la gent voldria tenir tota la família però si més no, penso que d'aquesta manera queden molt més tranquils, ja que la cerimònia és un bàlsam per poder continuar després", ha indicat. De fet, el col·legi de psicòlegs de Catalunya recomana a les famílies que busquin alternatives a les cerimònies "normals" per, així, poder iniciar i elaborar el procés de dol.

En aquest sentit, Capitan ha afegit que va decidir fer aquesta litúrgia per internet arran de les peticions que va rebre de persones "que desconeixen aquest mitjà i que tenen la necessitat de fer el tancament del dol". Així mateix, també ha afegit que ja hi ha ajuntaments li han encarregat litúrgies col·lectives 'post mortem' en homenatge als veïns i veïnes que han mort durant la pandèmia de la covid-19.

Agraïments és la primera empresa de Lleida que organitza funerals laics o religiosos, ara també online. Tot i que majoritàriament el servei integral d'organització de cerimònies de comiat són litúrgies laiques, Capitan també exerceix de mestra de cerimònies en funerals alternatius dins el ritu cristià. Tot i així, les cerimònies de comiat laiques són una alternativa cada cop més demandada a Catalunya, on ja arriben al 19,5% dels sepelis, i fins ara Lleida no disposava de cap empresa especialitzada. De fet, els tanatoris són dels principals demandants d'aquest servei, ja que sovint es troben amb famílies que no volen cenyir-se al ritus religiós i busquen una alternativa que fins ara a Lleida no estava organitzada.