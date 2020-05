El govern espanyol aclareix els dubtes de la fase 1: sí a reunions de fins a 10 persones i viatges a segona residència

El govern espanyol ha aclarit els últims dubtes sobre l'entrada a la fase 1 del pla de desescalada: es permeten les reunions privades de fins a 10 persones –en domicilis, associacions o seu socials- tot respectant les normes de seguretat i higiene, es poden fer desplaçaments a segones residències dins la mateixa regió sanitària i es mantenen les franges horàries als municipis grans. Prèviament, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, havia reclamat aquests aclariments per escrit al ministeri: "Volem certesa jurídica". Rebuda la resposta, Protecció Civil ha publicat ja un nou document FAQS sobre els interrogants que poden sorgir demà a les regions sanitàries de l'Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.



Reobertura d'establiments turístics, terrasses de bars i serveis culturals

Protecció Civil recorda que a partir de dilluns 11 de maig en aquestes tres regions sanitàries catalanes es permetrà la reobertura dels hotels, establiments turístics i comerços encara tancats al públic per l'estat d'alarma, sempre que aquests últims no superin els 400 m2 de superfície. També hi haurà una reobertura parcial de les terrasses de bars i restaurants –al 50% d'ocupació-, i una obertura igualment limitada de biblioteques, museus, cinemes, teatres i espectacles culturals. "També es permet la mobilitat general dins la regió sanitària per a les activitats autoritzades", puntualitza Protecció Civil, que apunta que es mantenen vigents les recomanacions, a empreses i treballadors, de treball i mesures de conciliació per reduir la mobilitat laboral.



Restriccions de mobilitat entre regions sanitàries

De fet, Protecció Civil assenyala que tot i que es podrà entrar i sortir dels municipis –en la fase 1-, la Generalitat recomana limitar al màxim aquesta mobilitat "si no és imprescindible". L'organisme de la Generalitat adverteix però que no es pot anar a un municipi situat fora de la regió sanitària si no es per causes justificades (feina, salut o atenció persones dependents) o de força major, i que només es podrà anar a les segones residències situades dins la regió sanitària del domicili propi. En paral·lel, continua sense ser obligatori portar guants i mascareta al carrer -tot i que és recomanable- i es permet utilitzar els espais comunitaris dels edificis, tot respectant la limitació de grups de màxim 10 persones i amb mesures de seguretat.