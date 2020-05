Així seran els casals d'estiu: en grups de 10 infants, respectant els dos metres i a partir de l'entrada en fase 3

Els casals, colònies i activitats d'educació en el lleure d'aquest estiu es faran en grups de fins a 10 nens amb un monitor de referència, respectant la distància de seguretat en tot moment i amb mesures d'higiene i desinfecció diàries. La secretària d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Joventut, Georgina Oliva, ha explicat que el passat dissabte el Procicat va aprovar un document marc que ara es concretarà en una "taula de governança" amb el sector i els ens municipals. "La bona notícia és que és possible fer activitats de lleure aquest estiu", ha afirmat. Es posaran en marxa progressivament i a partir de la fase 3. El Govern revisarà també els criteris de beques per adaptar-los a la nova realitat provocada per la covi-19.

El Govern ha garantit que aquest estiu els infants i adolescents de Catalunya podran fer activitats en el lleure però "de manera diferent a com es feien fins ara". En roda de premsa telemàtica, Oliva ha indicat que és necessari "oferir una mica d'aire" als infants, que tornin a gaudir de l'aire lliure i la natura, retrobar-se amb altres infants i tenir altres referents adults, a banda de la importància del sector del lleure.

La secretaria ha insistit que l'estiu continuarà dins de la situació "d'absoluta excepcionalitat" i per això el document estableix que s'ha de garantir la distància de seguretat de dos metres en tot moment, també a l'hora de dormir. "És un element complex, però no impossible", ha manifestat.

A més, hauran d'incorporar en l'itinerari pedagògic contingut per "comprendre i canalitzar" la situació de confinament i l'impacte del coronavirus, que s'ha de traduir també en acompanyament emocional i l'interiorització de les rutines d'higiene i distanciament.

Les activitats seran per a tots els infants de tres a 18 anys –Oliva ha afirmat que s'haurà de treballar a banda el grup de fins a tres anys- i s'organitzaran a partir de "grups de convivència" de com a màxim 10 infants, que tindran un monitor. Seran "grups tancats" en què sempre hi participaran els mateixos infants i el mateix monitor, de tal manera que si es produís un positiu per covid o algú presentés símptomes es podria assegurar la traçabilitat i "aïllar ràpidament i de forma contundent sense alterar la resta d'activitats". A més, cada participant haurà de disposar de quatre metres quadrats d'espai.

Rentat de mans, mascaretes i control de temperatura

Entres les pautes de control, s'estableix el rentat de mans "sistemàtic", l'ús de mascaretes quan no es puguin garantir els dos metres de distància entre persones i la comprovació diària de l'estat de salut de tots els participants. A l'arribada a qualsevol tipus d'activitat es controlarà la temperatura dels infants i quedarà registrat o documentat. A més, es recomana la comprovació diària de símptomes entre els monitors.

Es crearà també la figura del 'Responsable en seguretat i higiene' a cada activitat, qui haurà de vetllar pel compliment de les mesures i protocols establerts. Així, a totes les entitats, empreses o col·lectius que organitzin activitats se'ls demanarà el seguiment d'un protocol específic per garantir la higiene i la desinfecció "diàries" dels elements comuns. També hi haurà un protocol per a la manipulació d'aliments i mesures de seguretat en l'àmbit de la salut, això com un de comunicació amb l'atenció primària del territori.

Amb aquests objectius, el Govern posarà a disposició dels professionals formació específica i material per tal que tothom conegui les mesures d'higiene i seguretat i com garantir-les.

Pel que fa a la tipologia, el document reconeix la realització de casals d'estiu, colònies, campaments, rutes i camps de treball. En el cas dels campaments, la secretaria ha comentat la possibilitat que es facin tant amb tendes de campanya més grans com amb individuals. "Les activitats que sempre hem fet però de manera diferent", ha insistit. Oliva ha explicat que també s'han d'establir com s'hauran de fer les entrades i sortides a les activitats per evitar aglomeracions.

El document aprovat dissabte afirma també que no és recomanable l'ús del transport públic per acudir a aquestes activitats i aposta pel transport discrecional i vehicle privat, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

Nous criteris per repartir beques

D'altra banda, Oliva ha explicat que el Govern treballa també en la revisió dels criteris en les convocatòries de beques que ja estaven preparades per aquest any, per tal de "facilitar" l'accés als infants i joves més vulnerables i adaptar-los a les noves realitats del coronavirus. En aquest sentit, ha mencionat criteris que tinguin en compte aspectes no només econòmics sinó també emocionals com per exemple per la pèrdua d'algun familiar.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està a l'espera però de saber com es concretarà la revisió de la priorització pressupostària per conèixer quin serà el pressupost total del que disposen per aquests ajuts.

En ser preguntada sobre si les empreses o entitats organitzadores hauran d'augmentar el personal, ha assegurat que del document marc no se'n desprèn que s'hagin de doblar els monitors ja que "es manté la mateixa ràtio que ja existia". Sí que ha reconegut que seran necessaris "més espais" i que això s'ha de concretar en el marc de la taula de governança "perquè no hagi de repercutir el cost en les empreses i les entitats".

Sobre el calendari, ha explicat que el document "obre la porta a ser flexible" en el moment de realitzar les activitats, la possibilitat de fer torns i ampliar les setmanes d'activitats. "Des del govern contemplem possibilitat de fer-ne al llarg juliol, al llarg de l'agost i part de setembre fins a l'inici del curs escolar", ha manifestat.

En tot cas, la realització de les activitats seguirà "diferents velocitats" segons com evolucioni el desconfinament a cada territori. "Hi ha zones que podran començar abans que altres", ha explicat Oliva. El document sí que concreta que el que no podrà haver-hi és mobilitat de participants entre territoris en diferents fases de desecalada.



Preocupació en el sector del lleure infantil



El sector del lleure infantil veu amb "encert" que el Govern busqui mecanismes per a fer possibles els casals, les colònies i altres activitats aquest estiu. Tanmateix, els preocupa com podran adoptar algunes de les mesures proposades, com ara el distanciament de dos metres entre infants. Així s'expressen tant Fundesplai com la fundació Pere Tarrés en una primera valoració sobre l'anunci fet aquest dilluns per la secretària d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Joventut, Georgina Oliva. Per això, el sector s'emplaça a seguir treballant el document i les mesures per veure de quina forma podran fer les activitats finalment.

"Com a sector del lleure estem profundament preocupats pel que fa algunes de les propostes que s'han presentat, que van contra natura del tipus d'activitats que es fan en colònies i casals", explica el portaveu de Fundesplai, Josep Maria Valls.

Com a exemple, Valls cita el distanciament de dos metres que haurien de mantenir sempre els infants entre uns i altres. "Tothom que hagi treballat amb infants, hagi fet colònies o tingui fills entendrà que és impossible", apunta. A més, veu una "irresponsabilitat" carregar en els monitors aquesta mesures.

En una línia molt similar s'expressa Albert Riu i Mas, director d'acció comunitària de la Fundació Pere Tarrés. "Ens preocupa que s'hagin introduït elements en aquest [document] marc que van contra la pròpia naturalesa d'aquestes activitats", diu en relació a "l'element relacional, del contacte i acompanyament dels infants".

El sector s'emplaça a seguir treballant



"Com a Fundesplai i sector del lleure ens hem emplaçat per seguir treballant en el protocol que ha de fer possible les activitats d'estiu", diu Valls. El portaveu de l'entitat remarca la idea de seguir avançant. "El més important és la seguretat dels infants però estem preocupats per complir amb algunes mesures", conclou.

També Riu manifesta que com a Pere Tarrés la fundació és a l'espera de continuar treballant "al costat de l'administració" per a construir els protocols i que alguns dels plantejaments "puguin anar evolucionant en positiu".

Segons Valls, el sector té previst reunir-se aquest dimecres per analitzar en profunditat el document proposat pel Govern i adoptar un posicionament clar al respecte. No descarta que en surtin propostes o nous plantejaments.

Importància d'activitats d'estiu



Malgrat la complexitat per adoptar noves mesures, tant Valls com Riu coincideixen a destacar la importància dels casals i les colònies d'estiu. "L'atenció a la infància i atenció als més vulnerables és sens dubte una preocupació i entenem que d'alguna manera s'ha de donar resposta", afirma Riu.

Al seu torn, Valls es mostra "convençut" que aquest estiu les activitats són "més que mai importantíssimes" per a tots els infants i sobretot aquells que han passat un confinament més difícil.