Un grup de joves apallissen un Mosso d'Esquadra fora de servei i el deixen ferit greu

Un Mosso d'Esquadra fora de servei va ser agredit aquest dissabte per un grup de joves a Premià de Mar (Maresme). Els fets van tenir lloc als volts de les vuit del vespre a la Gran Via, a tocar del mercat municipal, quan l'agent va intentar evitar que els joves increpessin i molestessin els vianants que passaven per la zona. Segons fonts policials, quan l'agent es va acostar al grup per recriminar-los la seva actitud, els joves el van agredir i li van treure la porra extensible amb la que es va intentar defensar i amb la que també el van colpejar. El policia va rebre diversos cops al cap i a les costelles i va ser ingressat a Can Ruti en estat greu. Els Mossos han obert una investigació per identificar els agressors.