Mascareta, gel hidroalcohòlic i bancs precintats: els fidels a les esglésies de la fase 1

Des d'aquest dilluns les esglésies situades dins la fase 1 poden tornar a celebrar l'eucaristia amb fidels, gairebé dos mesos després que haguessin de tancar portes per la crisi del coronavirus. A la parròquia de Sant Pau de Tarragona una trentena de persones han assistit a la missa de dos quarts de nou del matí. A l'entrada del temple un cartell indica que l'aforament està restringit a 100 persones -un terç del total-, i hi ha un panell informatiu amb les recomanacions de seguretat establertes i gel hidroalcohòlic a disposició dels fidels. "És un dia feliç perquè podem retrobar-nos, però espero que no vinguin tots de cop. La gent ha de ser prudent i les coses s'han de fer poc a poc", explica a l'ACN el mossèn, Joan Cañas.

En les darreres setmanes les parròquies catalanes s'han hagut de reinventar i són moltes les que han retransmès les misses en directe a través de les xarxes socials. Aquest dilluns, però, la fase 1 de la desescalada ja permet el retorn dels fidels al centres de culte, amb restriccions. "La gent ha agraït la iniciativa de les xarxes, però no és el mateix. Tenen ganes de venir a l'església i de combregar", constata el rector de la parròquia de Sant Pau de Tarragona.

En aquest temple, l'aforament ha passat de 300 a 100 persones per tal de respectar la distància d'un metre i mig entre persones, i per evitar aglomeracions. S'han precintat diversos bancs i, als que queden lliures, només s'hi poden asseure un màxim de dues persones. "També hem demanat als fidels que quan arribin a l'església duguin mascareta i que es netegin les mans amb el gel", afegeix mossèn Joan.

La setmana passada l'Arquebisbat de Tarragona va determinar la represa de les celebracions eucarístiques amb un terç de l'aforament i amb l'obligació que els feligresos respectin una distància de seguretat d'un metre i mig –tret de les persones que convisquin al mateix domicili. L'arxidiòcesi recomana als fidels que portin mascareta i gel hidroalcohòlic, tot i que no hi estan obligats. També s'ha demanat que es disposi "d'equips d'ordre" per tal de traslladar les indicacions als fidels.

A més, s'aniran recuperant de forma progressiva les misses funerals, els batejos, les primeres comunions i les bodes. En canvi, no hi haurà confirmacions fins al setembre. "Parlarem amb les famílies que no han pogut fer els batejos i les primeres comunions i decidirem què els convé més. Ara hem de ser molt flexibles dins de les possibilitats", apunta el mossèn.

En aquest sentit, el rector apel·la a la prudència i opina que de l'etapa de confinament se'n pot extreure una lliçó. "Això ens ha d'ajudar a valorar la salut i el que som. Molts s'han quedat sols a casa i cal saber valorar el do de la família, de la comunitat i de la fe, que hem hagut de viure des de casa. No tot és anar a l'església, a casa podem resar i escoltar la paraula de Déu, i tenir aquesta vida interior amb nosaltres", tanca.

