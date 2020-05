El jutjat de vigilància penitenciària avala la sortida de Forcadell perquè faci voluntariat

Un jutge de vigilància penitenciària avala que Carme Forcadell pugui sortir de la presó per fer tasques de voluntariat i cuidar la seva mare a través de l'aplicació de l'article 100.2. Argumenta que l'expresidenta del Parlament de Catalunya ha acceptat "no només els fets, sinó l'error i l'equivocació en la via, mitjans i forma utilitzats per assolir l'objectiu de la independència de l'Estat de forma unilateral". El text de la interlocutòria afegeix que Forcadell "reconeix el delicte sense desviacions, ha fet un anàlisi funcional i crític de la seva conducta delictiva" i "ha abandonat la vida política". Per això conclou que en el seu cas està "suficientment justificada una flexibilització del règim ordinari".

La interlocutòria afegeix que "no hi ha cap element que permeti apreciar un risc mínim de reincidència delictiva". Argumenta que el principal factor de risc de reincidència és "l'entorn sociopolític que l'envolta" però afegeix que correspon a Forcadell "mantenir-se al marge de situacions que afavoreixin la pressió externa sobre ella o reforcin conductes polítiques o civils d'enfrontament amb l'Estat o de justificació de les conductes dels condemnats".

Afirma que "l'objectiu d'aconseguir la independència de Catalunya, al que ha dirigit part de la seva vida privada, social i política, no pot ser objecte del tractament ni marc per valorar el grau de reinserció de la interna, ja que forma part del nucli protegit per les llibertats". Exposa que "la llibertat d'ideologia, d'opinió i de pensament, la llibertat d'opció política estan emparades constitucionalment i en cap cas són l'objectiu de la condemna com s'encarrega la sentència de desmentir de forma reiterada. Ho ha estat en la forma en què s'ha materialitzat".

El jutge a la interlocutòria també fa referència a una "conducta penitenciària irreprotxable". Indica que "presenta unes capacitats cognitives i intel·lectuals superiors a la mitjana, una formació acadèmica superior, una adaptació regimental extraordinària, col·laboradora i aglutinadora de les internes del mòdul on conviu, assistint a les que tenen necessitat d'ajuda o suport".

La Fiscalia argumentava en el seu escrit que el voluntariat i visita a la seva mare no tenia a veure amb el delicte comès i que el tractament havia de tenir relació amb la tipologia delictiva per tal que permetés "reconduir" la seva conducta. El jutge de vigilància penitenciària assenyala que cal posar el focus en "l'estat individualitzat de reinserció observat per apreciar la coherència de la mesura". Per això avala la proposta feta per la mateixa reclusa.