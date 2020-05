La Fiscalia recorre la sortida de la presó de Forcadell per reprendre el voluntariat

La Fiscalia de Lleida ha presentat un recurs al jutjat de vigilància penitenciària contra l'aval a aplicar a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el 100.2 per sortir de la presó a fer voluntariat i tenir cura de la seva mare. La fiscalia ha presentat el recurs davant del jutjat i considera que qui és competent per resoldre'l és l'Audiència de Tarragona, malgrat que el jutjat va afirmar en l'escrit que el resoldrà el Suprem.

En el recurs, la fiscalia al·lega que l'aplicació d'aquest article és "excepcional" i que "s'ha de fonamentar en un programa específic de tractament. En aquest sentit, considera que, en haver estat condemnada per sedició, "el programa hauria de tenir com a finalitat ensenyar al penat a respectar la llei"

El jutjat de Vigilància Penitenciària de Lleida va avalar aquest dimarts que Carme Forcadell pogués sortir de la presó per fer tasques de voluntariat i cuidar la seva mare a través de l'aplicació de l'article 100.2. Argumentava que l'expresidenta del Parlament de Catalunya ha acceptat "no només els fets, sinó l'error i l'equivocació en la via, mitjans i forma utilitzats per assolir l'objectiu de la independència de l'Estat de forma unilateral".

El text de la interlocutòria afegia que Forcadell "reconeix el delicte sense desviacions, ha fet un anàlisi funcional i crític de la seva conducta delictiva" i "ha abandonat la vida política". Per això conclou que en el seu cas està "suficientment justificada una flexibilització del règim ordinari".

Però la fiscalia de Lleida, encarregada del recurs perquè el centre Mas d'Enric de Tarragona depèn del jutjat de Vigilància Penitenciària de Lleida, discrepa de la decisió d'aquest jutjat. En el seu recurs, recull que l'aplicació del 100.2 s'ha de fonamentar en un programa específic de tractament "que no es pugui dur a terme de cap altra manera". En aquest sentit, destaca que perquè aquesta activitat social es pugui considerar part del tractament cal especificar perquè influirà positivament en les seves mancances, tenint en compte que ja ha dut a terme una activitat similar amb les internes dins del centre penitenciari. Per tant, no s'explica perquè aquests dèficits no els pot treballar dins la presó.

A més, la fiscalia afegeix que Forcadell no ha complert ni una quarta part de la pena, que s'assoliria el 2 de febrer de 2021, i que "no existeix cap relació entre el delicte comès i la realització de l'activitat socio-familiar". Diu que aquest règim es dona per fer possible la reeducació i la reinserció social i que Forcadell, a més d'estar "totalment inserida a la societat", en haver estat condemnada per sedició, el programa hauria de tenir com a finalitat ensenyar al penat a "respectar la llei".

Pel que fa a la cura de la seva mare, la fiscalia no entén tampoc cap relació amb el delicte ni quin efecte pot tenir en el tractament de Forcadell. Considera, a més, que aquesta decisió suposa una trencament del principi d'igualtat amb altres internes, i que a més no justifica que no hi ha altres familiars que puguin fer aquest acompanyament.