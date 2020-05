La Generalitat proposarà les concentracions en carrers amples, mascareta i mantenint distàncies

La Conselleria d'Interior proposarà que durant l'estat d'alarma les manifestacions es puguin celebrar amb mesures sanitàries preventives com una distància de dos metres entre les persones, que vagin amb mascaretes i portin gel hidroalcohòlic, que no comparteixin pancartes ni altres elements, i que no moguin del lloc on s'ha convocat, que haurà de ser un carrer d'almenys 20 metres d'ample.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que l'estat d'alarma no pot laminar el dret de manifestació, però ha admès que la proposta de mesures i les comunicacions de manifestació hauran de ser autoritzades pel govern espanyol.

En tot cas, ha dit que això es treballa des de setmanes abans de les manifestacions al barri de Salamanca de Madrid.