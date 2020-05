«Molts nens no saben gaudir del seu temps lliure perquè no els han ensenyat»

«Molts nens no saben gaudir del seu temps lliure perquè no els han ensenyat»

Abans del confinament els nostres fills tenien una agenda atapeïda: col·legi, berenar, extraescolars, deures, dutxa, sopar ...

Però, i ara? Ara que no tenen el dia totalment planificat pels adults, que tenen molt més temps lliure, saben emprar o, en canvi, s'avorreixen, ronden al voltant d'un adult buscant alguna distracció o se sentin davant de la televisió consumint totes les seves hores de oci?

"Sens dubte, l'hàbit d'estudi és valuosíssim. Però, tan important com adquirir l'hàbit d'estudi és aprendre a utilitzar el temps lliure. Un temps que ocupa una grandíssima part de la nostra vida i que ens pot enriquir o envilir com a éssers humans" , ens diu la pedagoga Maite Vallet.

Mares i pares posem molt esforç en aconseguir que els nostres fills estudiïn, que facin els deures sense que hàgim d'estar nosaltres sobre d'ells. Però, quant de temps dediquem a ensenyar als nostres fills a emprar el seu temps d'oci?

"No saber emprar el temps lliure crea lligams, dependències, submissions. Acabem fent activitats que no hem triat o que trien altres per nosaltres", ens diu la Maite.



Claus per a ensenyar als nostres fills a gaudir del seu temps lliure

Com moltes altres coses, a gaudir de el temps d'oci s'aprèn. La nostra tasca com a mares i pares és ensenyar als nostres fills a fer-ho. Us donem algunes claus:

- Ensenyar-los a organitzar el seu horari personal. D'aquesta manera, planificaran amb antelació les seves activitats i no aniran sobre la marxa, evitant haver acabat el dia sense haver fet tot allò que volien fer, incloses les seves activitats d'oci.

- Observar-. Les mares i pares, mitjançant l'observació, podem identificar no només que se'ls dóna bé fer als nostres fills sinó també amb quines activitats gaudeixen més. Un cop identifiques, es tracta d'incentivar-los a dedicar una estoneta cada dia a realitzar aquestes activitats. D'aquesta manera, introduint-les en les seves tasques diàries, les estarem donant importància.

- Ser exemple. Si els nostres fills ens veuen gaudir dels nostres hobbies i donar-los espai dins del nostre calendari, ja tindrem molt de guanyat. Recordem que educa més el que fem que el que diem.

- No castigar-sense oci. És un error molt gran castigar als nostres fills sense practicar el seu esport favorit o sense anar a les seves classes de pintura. Què volem aconseguir, que es quedin a casa consumint televisió?

- Oferir-alternatives. El teu fill encara no ha trobat "el seu hobbie"? Això no vol dir que no existeixi, sinó que ha encara no l'ha descobert. El nostre paper com a pares és oferir-los la possibilitat de provar diferents activitats i incentivar-los a fer-ho.