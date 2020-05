Vergés confia en «trobar maneres» per obrir les escoles abans que acabi el curs

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit confiar que es podran "trobar maneres" per poder obrir escoles abans que acabi el curs i per a totes les edats. En una entrevista a RAC1, la consellera ha explicat que no veu "descabellat" obrir els centres educatius com ja ha fet França, i que "cal trobar la manera" tot i admetre que "el risc zero no hi és ara ni hi serà en un mes ni en sis mesos". Vergés ha afegit que, amb la informació que tenen ara, es pot plantejar aquesta mesura, sobretot "pensant en els nens" i en el fet que l'escola és un element de "socialització" i "cohesió social". Vergés creu que caldrà fer-ho aplicant mesures higièniques i de seguretat, com ara entrades i sortides "esglaonades" per disminuir riscos.

"Es pot tirar endavant alguna manera d'oferir aquestes escoles", ha dit Vergés, "perquè els nens necessiten aquet espais". La consellera de Salut creu que la necessitat d'obrir els centres va més enllà de la necessitat dels pares que han d'anar a treballar amb fills a casa, perquè l'escola és "el marc estable" que tenen els nens i molts d'ells "a la vida no el tenen estable".

Tot i remarcar que l'educació no és la seva competència i que caldrà "diàleg" amb el sector, Vergés ha apostat per "trobar maneres perquè no hi hagi molta gent junta en un espai tancat, reforçar molt les mesures d'higiene" i fer que les entrades i sortides als centres educatius "no siguin totes a la mateixa hora".

Proposta "prudent" per a Barcelona i l'àrea metropolitana

El Ministeri de Sanitat decidirà aquest divendres quins territoris passen de fase 0 a fase 1 dilluns, i si accepta la proposta de Catalunya que Barcelona i l'àrea metropolitana pugui estar en una "fase 0 avançada" amb obertura de comerços minoristes, entre altres mesures. Vergés ha defensat que aquesta és una proposta "prudent" que "s'ajusta a la realitat", però que en aquests moments no tenen garantit que tiri endavant. "Estem en un diàleg constant, però també tenen moltes reserves, estan mirant com funcionen altres territoris, tenen por d'altres territoris".

Preguntada sobre si el govern espanyol vol que Madrid i Barcelona vagin junts en el procés de desescalada, Vergés ho veu "possible".

"Res ens fa pensar que tinguem un repunt"

Tot i l'augment de positius que es va registrar en les dades facilitades pel Departament de Salut aquest dijous a la nit, Vergés ha assegurat que en aquests moments "res fa pensar" que hi hagi un repunt de casos, tot i insistir en cridar a la prudència. Vergés ho ha atribuït a la "bona capacitat de detecció" que hi ha en aquests moments, amb l'inici de les proves PCR als centres d'atenció primària. "Per mi, detectar més és molt positiu", ha assegurat.

Vergés ha posat en valor que, tot i que es detecció de més positius, això no vol dir que hi hagi més pacients ingressats a les UCI en estat greu. "Vol dir que tenim transmissió, però ara molt més lleu de la que teníem", ha dit, "no està afectant a les entrades a urgències i a les UCI, tot el contrari".

Augment de contactes en sortides per fer esport i passejar

Després de 21 dies des que es va permetre la sortida de nens al carrer, Vergés ha explicat que això no ha afectat de manera especial a la transmissió del virus. La consellera creu que aquesta sortida de menors s'ha fet seguint les recomanacions, cosa que creu que no ha passat en el cas de les sortides per fer esport o les passejades d'adults, on "la gent ha quedat amb altres per anar a caminar i han augment els contactes moltíssim".

Les dades de l'Estat van amb retard

Vergés també ha explicat per què les dades que aporten cada dia el Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat de morts i positius a Catalunya són diferents. La consellera ha argumentat que les dades que reportar diàriament l'Estat són més antigues, perquè es basen en el registre de Salut Pública, que són "més profunds" i "s'esperen uns dies". "Fins que no tenen tota la casuística d'una persona no poden reportar les dades", ha explicat.

Mascaretes, "impossible" per fer esport

Pel que fa a la proposta del Procicat perquè l'ús de mascaretes sigui obligatori per a tothom a l'espai públic, Vergés ha remarcat que el seu ús són "una protecció més" i que "no ha de donar una falsa sensació de seguretat". La consellera, però, ha admès que "a l'hora de fer esport és impossible" portar-ne, però que si es combina aquesta mesura amb el manteniment de les franges horàries "es pot compatibilitzar".

"Un estiu diferent"

La consellera també ha admès que aquest estiu serà "diferent" i que les festes majors "no podran ser iguals". "No podrem fer tot el que voldríem, però crec que ho aprendrem a viure", ha afirmat, "si continuem fent comunicació de risc, la gent sabrà viure sense exposar-se massa". Vergés ha remarcat que l'estiu és també un període "complicat" per a les persones grans.