Educació planteja que els centres funcionin el curs vinent amb grups de fins a 13 alumnes a primària i 15 a secundària

El Departament d'Educació planteja que el proper curs els centres funcionin amb grups "reduïts i estables" d'entre 12 i 13 alumnes a primària i de 15 a secundària. Així ho ha explicat el director general de Centres Públics, Josep González-Cambray, a TV3, on ha afegit que l'objectiu és "que tota la formació sigui presencial". En els casos en que no hi hagi espais suficients per acollir aquest augment de grups, s'haurà de fer modalitat "híbrida", amb classes presencials i part telemàtiques. Pel que fa al juny, ha reiterat que l'objectiu és començar a obrir centres quan vagin arribant els territoris a la fase 2 però no per fer activitat lectiva. Educació presentarà la propera setmana el pla de desconfinament per reobrir els centres.

González-Cambray ha explicat que en les darreres dues setmanes s'han produït reunions amb els diferents agents de la comunitat educativa per elaborar el pla de desconfinament, així com amb el Departament de Salut i el d'Exteriors per saber què s'està fent arreu d'Europa. El pla haurà de ser validat per Govern i pel Procicat i, posteriorment, es donarà a conèixer a la comunitat educativa.

El director general ha explicat que la proposta de Catalunya serà "menys restrictiva" que la que han plantejat ja algunes autonomies. Ha afegit que una de les "certeses" és que s'obriran les escoles i els instituts "en fase 2", cosa que podria ser al juny segons els territoris. "Tot l'alumnat ha de poder tornar en algun moment a l'escola o l'institut", ha declarat.

Tot i això, i com ja ha explicat altres vegades el conseller Josep Bargalló, l'objectiu no és fer activitat lectiva sinó oferir tutories i acompanyament als alumnes, especialment a aquells que tanquen una etapa educativa.

De cara al setembre, l'objectiu sí és poder iniciar el curs de manera presencial per a tothom i això implicarà trobar més espais i més docents per acollir a l'augment de grups a que obligaran les mesures de distanciament. Amb els criteris que estableixi la Conselleria, cada centre haurà de fe rel seu propi pla de desconfinament.

González-Cambray ha destacat que un dels treballs importants que s'estan fent i s'han de fer és estudiar tots els espais de que es pot disposar per acollir aquests grups, que han de permetre "establir la traçabilitat" en cas que sigui necessari. L'augment de grups implica un augment de docents, pel que Educació farà l'"el possible" perquè així sigui.

En els casos en que no sigui possible que tots els alumnes vagin a l'escola per manca d'espais, González-Cambray ha dit que s'haurà de veure "quins nivells i grups educatius es prioritzen".

Protecció Civil insisteix en garantir les mesures de seguretat



El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha dit al '324' que s'ha de "defugir" de pensar que els centres educatius podran obrir i reprendre l'activitat educativa "automàticament" un cop els territoris vagin entrant en fase 2. Així, i com ja ha fet Educació, ha afirmat que l'objectiu no és obrir les escoles per tornar a l'activitat lectiva i que les activitats que s'hi puguin fer hauran de garantir totes les mesures de seguretat.

En aquest sentit, ha fet referència a que cal un "bon pla de desconfinament", que haurà de passar pel Procicat, i ha explicat que la seva aplicació té "un procés", "unes prioritats" i ha de contemplar les incerteses que existeixen. Segons Delgado, s'han de prioritzat els infants i els col·lectius més vulnerables i , pel que fa al setembre, ha assegurat que l'inici de curs no serà com havia estat fins ara.

En una línia semblant s'ha referit als casals i les activitats d'estiu, que ha dit que també han de prioritzar els infants i joves més vulnerables i que s'han de fer sempre i quan es donin les circumstàncies que garanteixin la seva seguretat. "No tindrem un escenari de normalitat a curt termini", ha manifestat. Per això, ha plantejat que hi ha activitats que no es podran fer perquè requereixen contacte físic.