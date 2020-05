Marta Pascal es dona de baixa del PDeCAT

Marta Pascal s'ha donat de baixa del PDeCAT, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat a l'ACN. L'excoordinadora del PDeCAT va enviar el passat 27 d'abril la mateixa carta a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i al coordinador general del Partit Demòcrata, David Bonvehí, on els comunicava la seva decisió de deixar el partit. Pascal, que està "molt agraïda per tot aquest temps", ja havia abandonat l'escó de senadora de JxCAT per discrepàncies. L'excoordinadora del PDeCAT forma part de l'entorn de grup de Poblet, el partit polític del qual es dirà Partit Nacionalista de Catalunya (PNC).

Pascal va liderar la Joventut Nacionalista de Catalunya i més tard va ser portaveu de Convergència. Posteriorment, va ser una de les dirigents en la reconversió cap al Partit Demòcrata, del que va ser coordinadora general juntament amb Bonvehí.