Prohibeixen la manifestació en cotxe que Vox volia fer a Girona i altres capitals catalanes

El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha prohibit les quatre manifestacions que el partit d'extrema dreta Vox volia fer amb cotxe a les quatre capitals catalanes aquest dissabte. La més nombrosa era la convocada a Barcelona entre les onze del matí i les tres de la tarda, on la formació preveia l'assistència d'uns 200 cotxes. A les altres tres capitals, Girona, Tarragona i Lleida, la convocatòria preveia que l'acte durés mitja hora, entre les dotze i dos quarts d'una del migdia, i que hi participessin una cinquantena de cotxes a cadascuna. Marlaska ha prohibit les manifestacions per considerar que resulten "incompatibles" amb les "restriccions imposades" per l'estat d'alarma.

Les manifestacions es convocaven en resposta a la gestió del govern espanyol de la crisi de la covid-19. La resolució que prohibeix els esdeveniments va acompanyada d'un informe previ de la Guàrdia Urbana de Barcelona -que informa desfavorablement de l'esdeveniment- on es considera que "el risc de possibles contagis de la malaltia continua essent elevat" i que les conseqüències sanitàries d'un acte d'aquest tipus poden afectar "no només els manifestants, sinó també les persones que puguin tenir accidentalment contacte amb ells".

L'informe del cos de seguretat de la capital catalana recorda també que "la celebració de manifestacions no pot en cap cas ignorar la situació de greu crisi sanitària a Espanya", i subratlla que la capital catalana continua en fase 0. Tenint en compte que la concentració sol·licitada "indica la presència de 50 persones", el "possible risc de contagi és més que considerable", opina la Guàrdia Urbana.

Per aquests motius s'elabora un informe amb caràcter "desfavorable" que el ministre de l'Interior pren en consideració, per la qual cosa resol prohibir la manifestació.

Cal recordar que arran d'una sol·licitud de manifestació anterior, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va resoldre que en el marc de l'estat d'alarma, era el Ministeri l'òrgan competent per denegar o autoritzar aquest tipus d'esdeveniments. Aquesta resolució està recorreguda pel mateix Ministeri, però mentre no es resol la competència recau, efectivament, en el departament encapçalat per Grande Marlaska.