Què es pot fer a la fase 1 de la desescalada?

Aquest dilluns Girona i altres regions sanitàries entren a la fase 1 de la desescalada, durant la qual els ciutadans tindran llibertat de circulació dins l'àmbit territorial per poder fer activitats comercials, practicar esport o reunir-se amb altres persones. En aquesta etapa de desconfinament es permeten la reunions de familiars i amics fins a un màxim de 10 persones, ja sigui en domicilis particulars o terrasses. Pel que fa.a l'activitat econòmica, reobren els comerços minoristes de fins a un màxim de 400 metres quadrats de superfície sempre que no estiguin en centres comercials, que seguiran tancats.

Per on em puc moure a la fase 1?

En les unitats territorials que estan en fase 1 es permet el lliure moviment dels ciutadans per fer les activitats que estan permeses. Per exemple, les reunions socials amb familiars i amics, l'activitat comercial o la pràctica d'esport en les instal·lacions obertes. Un ciutadà pot anar a comprar o a veure uns familiars o amics a qualsevol lloc de l'àmbit territorial (en aquest cas la regió sanitària de Girona).



Puc desplaçar-me a un altre territori que també està en fase 1?

No. La mobilitat no està permesa fora de la unitat territorial de referència. Només es contempla en casos molt concrets. El BOE diu literalment que han de ser motius "sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn a lloc de residència familiar, assistència i cura de gent gran, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra de anàloga naturalesa".

Puc reunir-me amb amics i/o familiars? Com ho podem fer?

Sí, però amb alguns límits. Es permeten reunions en grup de fins a 10 persones tant en domicilis particulars com en les taules de les terrasses dels bars. No es poden ajuntar, per exemple, dues famílies que juntes sumin més de 10 persones. Les reunions no tenen cap límit horari i es poden fer en qualsevol hora del dia.

Canvien els horaris per passejar, sortir amb els nens o fer esport?

No. S'han de respectar les mateixes franges horàries que hi ha fixades. Una disposició que ha aixecat molta polèmica, sobretot entre els esportistes, que no entenen que es pugui quedar amb 10 amics per fer una cervesa en una terrassa a qualsevol hora del dia, mentre que l'activitat física segueix limitada a la franja de 6 a 10 del matí i de 8 a 11 del vespre. Cal recordar que aquestes franges només són d'aplicació en els municipis de més de 5.000 habitants.

Puc anar a la segona residència en la fase 1?

Sí, es permet fer us de les segones residències en la Fase 1 sempre que siguin dins la mateixa regió sanitària que el domicili actual. No es pot sortir de la regió sanitària per anar a la segona residència.

I a la feina, canvia alguna cosa?

El govern recomana seguir amb el teletreball, sempre que sigui possible. En qualsevol cas, si es treballa a la seu de l'empresa, aquesta ha de garantir que es compleixi una distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres i hi ha d'haver a disposició dels treballadors gels desinfectants. Quan no es pugui garantir la distància de seguretat, tot el personal ha de portar equips de protecció.També es recomanen establir torns horaris per evitar coincidències.

Quins comerços i serveis reobren a la fase 1?

Els comerços minoristes i establiments d'activitats de serveis professionals que tinguin menys de 400 metres quadrats de superfície. L'excepció són tots aquells que, tot i complir aquest requisit, estan ubicats dins de centres comercials. Si no tenen un accés independent des del carrer no podran obrir.

Quines mesures han de prendre els comerços?

Han de garantir-se una distància social entre clients de dos metres. Si això no és possible, només podrà accedir a el local una sola persona. A més, estableix un estricte protocol per a la desinfecció de l'establiment (mínim dues vegades a el dia), l'atenció de personal o la posada a disposició de el client de gels desinfectants.



En quines condicions obren les terrasses de bars i restaurants?

Han d'estar a l'aire lliure i, després d'un canvi en els últims dies, l'aforament màxim permès serà finalment del 50%, tot i que cal garantir les distàncies de seguretat. En una mateixa taula o conjunt de taules hi pot haver un màxim de 10 persones, ja que aquest és el límit per a les reunions socials. Es consideren terrasses a l'aire lliure "tot espai no cobert o tot espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments". Els bars han d'evitar l'ús de cartes i es primarà l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars. Així mateix, ja no es repartiran en les taules productes d'autoservei com tovallons, setrilleres, setrills, i altres estris similars. Ara es repartiran monodosi d'un sol ús.

A les botigues, puc provar-me la roba o les sabates que tenen a la venda?

Els emprovadors es poden seguir utilitzant, però només s'hi pot entrar d'un en un. Després del seu ús es netejaran i desinfectaran. Si el client no compra la peça provada, l'establiment ha de higienitzar-la abans de tornar-la a posar en venda. Les devolucions de roba segueixen funcionant igual, però la botiga té l'obligació de de desinfectar la peça retornada.

Hi ha activitats que segueixen requerint de cita prèvia durant la fase 1?

Sí, els concessionaris d'automoció, els centres d'ITV i els centres de jardineria i vivers de plantes.

En quines condicions poden obrir les esglésies i altres centres de culte religiós?

Els llocs de culte religiós obren de nou les seves portes. Les esglésies o les mesquites només podran congregar un terç del seu aforament previst i s'establiran estrictes mesures de seguretat i distanciament. En cap cas podran distribuir objectes, llibres o fullets i tampoc tocar o besar objectes. Tampoc estan permesos rituals amb aigua. Així mateix, de moment, no hi pot haver cors. En el cas dels musulmans, els assistents que es situïn directament a terra i es descalcin abans d'entrar en el lloc de culte faran servir catifes personals i s'ubicarà el calçat en els llocs estipulats.

Puc anar a una vetlla o un funeral?

Sí, però amb un límit màxim en cada moment de 15 persones en espais a l'aire lliure o 10 persones en espais tancats, siguin o no convivents.

Els gimnasos poden tornar a obrir?

Sí, però l'activitat esportiva ha de ser individual, de manera que caldrà sol·licitar cita prèvia. És la mesura adoptada per evitar acumulacions i contactes. Tindran un 30% de l'aforament, obligaran a un mínim de dos metres de separació i les dutxes i vestuaris romandran tancats en tot moment.

Quines són les condicions per a practicar esport en instal·lacions esportives?

Es podrà accedir a les instal·lacions esportives a l'aire lliure, excepte a les piscines i les zones d'aigua. Com que hi ha llibertat de moviments a la província, illa o zona sanitària que es troba en fase 1, qualsevol persona podrà desplaçar-se els quilòmetres que necessiti per a acudir a la instal·lació esportiva sempre que aquesta pertanyi a la mateixa unitat territorial. Un cop dins, es permetrà la pràctica esportiva individual o aquelles que es puguin desenvolupar per un màxim de dues persones, sempre que no mantinguin contacte físic i compleixin la distància interpersonal de dos metres. L'activitat requerirà cita prèvia. Hi haurà torns i horaris, fora dels quals no s'hi podrà estar. Totes aquestes limitacions no s'apliquen a la caça i la pesca.

I què passa amb els esportistes professionals?

Els Centres d'Alt Rendiment poden tornar a obrir. Els entrenaments es realitzaran preferentment de forma individual, establint torns i horaris d'accés, i les tasques a desenvolupar sempre es faran sense contacte físic i respectant la distància de seguretat. Pel que fa a les competicions professionals, els clubs podran desenvolupar exercici de tasques individualitzades de caràcter físic i tècnic, així com entrenaments tàctics no exhaustius, en grups d'un màxim de 10 esportistes, mantenint la distància interpersonal de dos metres.

Puc anar a un hotel?

Està permès anar a un hotel quan aquest es trobi en la mateixa unitat territorial de residència. Les restriccions operen a les zones comunes, per exemple, està prohibit l'ús de spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques o sales d'esdeveniments. El que sí es permetrà és el servei de restauració exclusivament per als clients.

I les biblioteques?

Es permet la reobertura de biblioteques per agafar i retornar llibres, però no per quedar-s'hi hores llegint o estudiant. Els llibres prestats estaran 14 dies apartats abans de poder estar disponibles.

Els museus tornaran a obrir?

La Fase 1 permet la reobertura dels museus però tan sols amb un terç de l'aforament. No hi haurà activitats culturals complementàries i tampoc dispositius tàctils, fullets o audioguies per a la realització de les visites.

I la resta d'activitats i espectacles culturals?

Es podrà anar a teatres, cinemes o altres actes completant només un terç de l'aforament i sempre que el públic pugui seure. En espais tancats el màxim serà 30 persones i si és a l'aire lliure de 200. Les sales han de reduir el nombre de butaques i evitar el pas de persones entre files. De la mateixa manera, es posa l'accent en escalonar tant l'entrada com la sortida. No es lliuraran papers o fullets i no s'obriran botigues o cafeteries.