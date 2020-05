ERC guanyaria les eleccions al Parlament mentre que JxCat i PSC empatarien en segona posició

ERC guanyaria les eleccions al Parlament amb 40-41 diputats mentre que JxCat i PSC empatarien en segona posició amb una forquilla de 25-26, segons l'enquesta de GESOP que pública 'El Periódico'. La majoria independentista passaria dels 70 diputats actuals a 73-75 tenint en compte que la CUP doblaria resultats obtenint 8 diputats. El PPC també dobla escons fins als 8 mentre que Cs en perdria la meitat, passant dels 36 actuals a 17-18. Per la seva banda, JxCat en perdria entre 9 i 8. Pel que fa als comuns es mantindrien igual amb 8 i Vox entraria al Parlament amb 4. Així doncs, ERC podria sumar majoria amb JxCat i la CUP però també amb PSC i comuns.

L'enquesta s'ha elaborat a partir de 1.455 entrevistes des del 29 d'abril al 8 de maig. ERC i JxCat sumarien un màxim de 67 diputats, per tant, es quedarien a un de la majoria absoluta i dependrien una altra vegada de la CUP per reeditar una majoria absoluta independentista. D'altra banda, una suma d'ERC amb PSC i comuns obtindria una forquilla d'entre 73 i 76 escons, superant els 68 que marca la majoria absoluta.Pel que fa al percentatge de vots dels partits independentistes ERC (25,2%), JxCat (16,8%) i la CUP (6,1%) sumarien el 48,1%. Cs és el partit que sortiria més malparat de les eleccions, perdent fins a 18 escons i passant del partit més votat a Catalunya a la quarta posició. Just darrera hi ha un triple empat tècnic de comuns, CUP i PPC amb una forquilla d'entre 7 i 8 escons. I Vox entraria a la cambra catalana sense tenir grup parlamentari amb 4 diputats. Els 18 diputats que perd Cs superen els 8 que sumen el creixement del PPC i la irrupció de Vox, així doncs, part dels vots que van ser per a Cs en les darreres eleccions ara anirien a parar al PSC.