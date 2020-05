Errors, contradiccions i protestes marquen l'inici de la desescalada a Catalunya

Errors en la notificació dels resultats d'anàlisi PCR, contradiccions a l'hora de fer complir les normes de la desescalada i protestes del personal sanitari marquen els primers dies de desescalada a Catalunya, que es prepara per avançar de fase dilluns que ve.

Tot i que les xifres de contagis, morts i hospitalitzats segueix la tendència descendent i alguns metges ja apunten que d'aquí a dues o tres setmanes el virus podria gairebé desaparèixer, Catalunya ja suma gairebé 11.700 morts, dels quals prop de 3.500 han mort en geriàtrics i més de 6.600 en hospitals, mentre que el nombre d'ingressats a UCI s'ha rebaixat a 274.

Mentre Barcelona i la seva àrea metropolitana anhelen entrar el dilluns de ple en la fase 1 i territoris com l'Alt Pirineu-Aran, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona avançar a fase 2, Salut ha reconegut avui un error en el recompte dels contagiats positius de Covid-19, detectat en la comunicació del laboratori d'anàlisi d'un hospital barceloní.

Es tracta d'un error que no influeix en l'evolució de la pandèmia, però que se suma a les difícils explicacions de com es compten i es comuniquen els morts i els contagiats diàriament.

L'error, segons el departament de Salut, s'ha produït perquè en les proves PCR es poden donar "una elevada variabilitat de resultats possibles" i el laboratori va comunicar com a "no concloents" casos en què el resultat era "no perceptible".

Segons Salut, la categoria "no concloent" s'empra per a casos probables, que són considerats positius epidemiològicament, però l'etiqueta "no detectable" es tradueix com a cas negatiu.

El problema va sorgir en aquest hospital des de l'inici mateix en què es van començar a comptabilitzar els casos, de manera que el total de casos reportats fins al 17 de maig era de 63.441 positius i un cop esmenat l'error, la xifra real és de 60.148, és a dir, una reducció de 3.293 anàlisis que no quedaran classificats com a positius a la base de dades.

A les incerteses que genera la desescalada hi ha contribuït avui l'Ajuntament de Barcelona, el tinent d'alcalde de Seguretat del qual, Albert Batlle, ha assegurat que a la ciutat "no està previst" imposar sancions per no usar mascareta al carrer quan sigui obligatori, probablement a partir de demà, "llevat que es tracti de situacions escandaloses que poguessin afavorir el contagi".

Batlle també ha sembrat dubtes en afirmar en una roda de premsa per recordar que demà s'obriran les platges per fer exercici i per passejar, encara que no per al bany recreatiu, que estarà permès prendre el sol.

Poques hores després, el consistori ha rectificat i ha recordat que no es podrà prendre el sol, únicament passejar, aclarint que s'hauran de seguir mantenint les franges horàries establertes per sortir de casa: de 6 a 10 i de 20 a 23 hores a peu i fer esport, de 10 a 12 i de 19 a 20 hores per a persones majors de 70 anys i de 12 a 19 per sortir amb menors.

L'Ajuntament de Barcelona ha aclarit que a la franja horària esportiva sí que es podrà accedir a la platja des de qualsevol barri, però a la resta d'horaris només podran anar-hi els que visquin en un radi d'1 quilòmetre.

L'ús obligatori de màscares al carrer quan no es pugui garantir la distància de dos metres també està generant controvèrsia, ja que el mateix Batlle ha assenyalat que el concepte de "no poder mantenir la distància" de seguretat sanitària, que s'ha apuntat com el criteri perquè la mascareta sigui obligatòria a l'espai públic, és "subjectiu".

Igualment, el cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron, Benito Almirante, ha assegurat que la possibilitat de contagiar-se de Covid-19 a l'aire lliure és inferior a l'1%, per la qual cosa no creu necessari obligar a portar mascareta al carrer.

Almirall ha insistit que és més efectiu mantenir la distància de seguretat que portar la mascareta: "És gairebé impossible que respirant aire del carrer hi hagi possibilitat de transmetre la malaltia".

Quan els hospitals ja comencen a respirar alleujats, el Clínic i el d'Igualada, per exemple, ja han reduït un 95% els ingressos per Covid, i l'hospital Vall d'Hebron registra només un ingrés cada dos dies, els professionals sanitaris comencen a protestar per la seva situació laboral i les seves condicions salarials.

Els professionals de l'Hospital del Mar i de l'Hospital de Mataró han convocat diverses protestes per demà, mentre que el sindicat d'infermeria SATSE ha demanat a Salut que incorpori en la seva plantilla d'atenció primària més personal per poder rastrejar nous casos d'infectats i els seus contactes per prevenir rebrots.

També els metges de família de Catalunya han mostrat avui dimarts a les xarxes socials el seu malestar demanant "dignitat, justícia i respecte", en la commemoració del Dia Mundial de les Doctores i Doctors de Família.