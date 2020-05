La fiscalia té obertes 30 diligències penals per la gestió de la covid-19 en residències

La fiscalia té obertes un total de 30 investigacions penals per la gestió de la covid-19 en residències a Catalunya. La majoria són diligències obertes per investigar una residència, però algunes d'elles responen a denúncies presentades per familiars de diferents centres, per una agrupació d'afectats o per una comunicació rebuda per part de l'Agrupació Professional Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència (ASCAD). Pel que fa a l'àmbit civil, el ministeri públic fa el seguiment d'una vuitena de centres per a la protecció de les persones vulnerables. Segons ha informat la Fiscalia General de l'Estat, a tot Espanya hi ha 160 investigacions penals obertes i 211 diligències civils.

La Fiscalia Provincial de Barcelona té obertes setze diligències penals. Entre aquestes, n'hi ha una per una denúncia presentada per un particular contra l'administració; una altra per una denúncia interposada per familiars de diferents residències, i una per una denúncia presentada per una agrupació d'afectats per la covid-19. També ha incoat diligències després de rebre una comunicació per part del registre civil de Sant Boi de Llobregat per defuncions en quatre residències, i una altra per rebre una comunicació de l'Agrupació Professional Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència (ASCAD).La fiscalia de l'àrea de Granollers té obertes quatre diligències penals corresponents a quatre residències; la de Manresa-Igualada en té oberta una; la de Sabadell, cinc; la de Terrassa, una; la de Mataró, dues, i la Fiscalia Provincial de Tarragona una altra.

Les fiscalies provincials de Lleida i Girona no tenen diligències penals obertes, mentre que s'han arxivat d'unes investigacions, una corresponent a l'àrea de Terrassa i una altra a la de Vilanova i la Geltrú-Gavà.Procediments judicialsPel que fa als procediments judicials oberts, la fiscalia informa que en té constància de tres a Catalunya. Dos estan oberts als jutjats de Sabadell i una tercera als de Cerdanyola del Vallès. En aquest últim cas, la causa està oberta pels presumptes delictes de falsedat en document oficial i omissió del deure de socors.Àmbit CivilPel que fa a les diligències en l'àmbit civil, la fiscalia en té obertes 80 a Catalunya. En aquest cas, es tracta de fer un seguiment en l'àmbit de la protecció de les persones usuàries.

La Fiscalia Provincial de Barcelona té una diligència civil oberta per fer el seguiment de 15 residències, mentre que la fiscalia de l'àrea de Sabadell en té 24 i dues mes han passat a ser investigadors penalment. L'àrea de Granollers en té obertes set, una per residència.En el cas de la fiscalia de l'àrea de Vilanova i la Geltrú-Gavà, té oberta una diligència per fer un seguiment genèric de residències i dotze més per a dotze residències concretes. L'àrea de Mataró-Arenys de Mar té obertes diligències civils per a sis residències; la de Manresa-Igualada, dues, i la fiscalia de l'àrea de Terrassa té obertes diligències civils per fer el seguiment a dotze residències.

La Fiscalia Provincial de Tarragona fa el seguiment de dues residències, mentre en cas d'una altra s'han incoat diligències penals.

La Fiscalia Provincial de Girona té oberta una diligència civil per fer un seguiment genèric de les residències, mentre que la de Lleida va arxivar les úniques que va obrir per un possible contagi de residents en un centre perquè no hi va apreciar cap conducte negligent.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus