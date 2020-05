La Fiscalia dona suport a què Vox celebri protestes contra el Govern a Girona i les altres capitals de província

La Fiscalia s'ha mostrat partidària que Vox pugui celebrar demà les manifestacions contra la gestió del Govern espanyol per l'estat d'alarma a les quatre províncies catalanes -entre les que hi ha Girona- sempre que es compleixi amb les garanties i mesures sanitàries necessàries per prevenir el contagi de la Covid-19.

Així ho ha sostingut en els quatre judicis que s'han celebrat avui divendres a la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per resoldre sobre els recursos presentats per la formació d'extrema dreta contra la decisió del Ministeri d'Interior de no autoritzar les manifestacions.

Les protestes han estat convocades a diverses ciutats del país, on Vox ha cridat a manifestar-se amb un recorregut en vehicle privat durant mitja hora i amb ús de mascareta.

El Ministeri Públic ha recordat que l'estat d'alarma no impedeix el dret de manifestació sempre que es faci preservant les garanties sanitàries necessàries i ha advocat perquè es puguin celebrar les quatre manifestacions, tant a Girona, Tarragona i Lleida, que es troben a la fase 1 de la desescalada, com a Barcelona, que està encara en la fase 0,5.

"Sempre hem estat molt rigorosos amb el dret de manifestació", ha recordat la fiscal, que ha esgrimit que no té sentit permetre les protestes en altres ciutats espanyoles com Madrid -que també segueix en fase 0,5- i no fer-ho a les quatre províncies catalanes.

En canvi, l'Advocacia de l'Estat s'ha oposat a la celebració de les manifestacions en considerar que hi ha risc de contagi de coronavirus, atès que, a més d'en vehicle privat, els manifestants també poden acudir a l'acte amb moto o bicicleta.

"El dret a la vida, a la integritat i a la sanitat està per sobre del dret de reunió", ha subratllat abans de recordar que a Catalunya hi ha el doble de casos positius de la Covid-19 que a Espanya, el que justificaria la seva posició contrària a permetre la cita.

Així mateix, l'Advocacia de l'Estat ha alertat que aquestes protestes són "absolutament d'índole política" i no en defensa dels drets fonamentals, de manera que, ha opinat que els motius sanitaris estan per sobre que el dret a aquesta manifestació.

"Un míting amb cotxe no pot prevaler sobre el dret a la vida", ha recalcat per afegir que, a més, la seva celebració pot comportar alteracions de l'ordre públic i risc de col·lapse del trànsit en plena pandèmia.

Per la seva banda, Vox ha insistit que el dret a manifestació no està suspès per l'estat d'alarma, només en el de setge i excepció, i ha assegurat que, en cas de prohibir-se a Catalunya, s'incorrerà en "un greuge comparatiu respecte a altres províncies que estan en la mateixa fase que les catalanes".

Els recursos de Vox, que el Tribunal Suprem va derivar ahir al TSJC, demanen que es revoqui l'acord del passat dia 15 pel qual el Ministeri d'Interior prohibia les celebracions de manifestacions comunicades per Vox a les capitals de les quatre províncies catalanes per demà.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus