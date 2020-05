En marxa un operatiu contra el blanqueig de capitals a l'Hospitalet, Tarragona i altres punts de l'Estat

Un dispositiu policial està en marxa des de primera hora del matí d'aquest divendres amb diverses entrades a l'Hospitalet de Llobregat, el barri de Sant Salvador de Tarragona i altres punts de l'Estat com Sevilla i Huelva. Està relacionat amb els delictes de blanqueig de capitals, tràfic de drogues, tràfic d'armes i organització criminal. L'operatiu és conjunt de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil.



S'estan fent diversos escorcolls i ja hi ha detinguts, han explicat a l'ACN fonts policials. Hi ha decretat secret d'actuacions.





